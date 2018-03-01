المواجهة تتصاعد بين الممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيالز ومحامي ترامب ﻿

تصاعدت المواجهة يوم أمس الجمعة بين ستورمي دانيالز ممثلة الأفلام الإباحية التي تؤكد أنها أقامت علاقة خارج إطار الزواج مع دونالد ترامب قبل توليه الرئاسة، ومايكل كوهين محامي الرئيس الأمريكي.

''شوف تيفي''

تصاعدت المواجهة يوم أمس الجمعة بين ستورمي دانيالز ممثلة الأفلام الإباحية التي تؤكد أنها أقامت علاقة خارج إطار الزواج مع دونالد ترامب قبل توليه الرئاسة، ومايكل كوهين محامي الرئيس الأمريكي.

وفي هذا الصدد صرح مايكل افيناتي محامي دانيالز لعدد من شبكات التلفزيون الأمريكية يوم الجمعة أن موكلته واسمها الحقيقي ستيفن كليفورد، تعرضت لتهديدات جسدية.

ويؤكد محامو مايكل كوهين من جهتهم في وثائق قانونية أن كليفورد انتهكت أكثر من عشرين مرة اتفاقا حول السرية وقعته مع كوهين وأنه يحق لهم بذلك مطالبتها بتعويضات بقيمة عشرين مليون دولار، وألمح افيناتي إلى أنه سيكشف مزيدا من التفاصيل في برنامج ''60 دقيقة'' الذي تبثه قناة ''سي بي إس'' في حلقة ستخصص لهذه القضية خلال الشهر الجاري.

وتقدمت ستورمي دانيالز بشكوى ضد كوهين الأسبوع الماضي لإبطال اتفاق السرية الذي وقعته معه قبل أيام من الانتخابات الرئاسية في نونبر 2016 بهدف إلزامها الصمت حول علاقتها المفترضة الحميمية مع الرئيس الأمريكي، وقالت إن الاتفاق غير صالح لأن ترامب لم يوقعه شخصيا، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وفي الشكوى، قالت إنها أقامت علاقات جنسية مع ترامب ابتداء من يوليوز 2006 على هامش مباريات للغولف بالقرب من بحيرة تاهوي بالمنطقة السياحية الممتدة بين ولايتي كاليفورنيا ونيفادا، مشيرة إلى أن هذه العلاقة استمرت ''جزء كبيرا من 2007''، وكان ترامب حينذاك متزوجا من زوجته الحالية ميلانيا.

هــذا وطلب معسكر مايكل كوهين الجمعة أن تنظر محكمة فدرالية وليس كاليفورنية في شكوى دانيالز. وهم يؤكدون في الوثائق التي تقدموا بها في إطار هذا الطلب واطلعت عليها وكالة فرانس بريس أن دانيالز خالفت اتفاق السرية الموقع عشرين مرة ويحق لهم لذلك طلب مليون دولار ''على كل من هذه الانتهاكات''، ويريد مايكل كوهين أيضا أن تكف نجمة الإباحة عن القيام بدعاية لهذه القضية.