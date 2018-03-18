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بالصور..بعد أغنية ''سيدنا'' الستاتي سيطلق اليوم الجزء الثاني من الأغنية وها الرسالة اللي قال الجمهور

بتاريــخ : 18 مارس 2018 / 01:31 بالصور..بعد أغنية سيدنا الستاتي سيطلق اليوم الجزء الثاني من الأغنية وها الرسالة اللي قال الجمهور | ثقافة و فنون
بالصور..بعد أغنية ''سيدنا'' الستاتي سيطلق اليوم الجزء الثاني من الأغنية وها الرسالة اللي قال الجمهور
بعد نجاح أغنيته الوطنية عن الملك محمد السادس والتي تحمل عنوان ''سيدنا'' قرر نجم الأغنية الشعبية عبد العزيز الستاتي إطلاق الجزء الثاني للأغنية وذلك على الساعة السابعة مساء من يومه السبت حيث نشر عبر

شوف تيفي: ماريا جعدود

بعد نجاح أغنيته الوطنية عن الملك محمد السادس والتي تحمل عنوان ''سيدنا'' قرر نجم الأغنية الشعبية عبد العزيز الستاتي إطلاق الجزء الثاني للأغنية وذلك على الساعة السابعة مساء من يومه السبت حيث نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورته مرفقة بالراية المغربية إلى جانب صورة الملك محمد السادس، وأرفقها بتدوينة كتب فيها '' من حقكم تنتاقدوني ومن حقكم تشجعوني ولكن من حقي نكون جندي مجند للدفاع على وطني الحبيب وعلى ملكنا الغالي عندما يكون الوطن في خطر فكل أبنائه جنود، جميل أن يموت الإنسان من أجل وطنه، ولكن الأجمل أن يحي من أجل هذا الوطن، ضدا في الخونة وضدا في أعداء الوطن انتظروا غدا على الساعة السابعة مساء الجزء الثاني من أغنية سيدنا سيدنا تحت شعارنا الخالد الله الوطن الملك''

وفور انتشار التدوينة تقاطرت تعاليق المعجبين بآلاف اللايكات والتعليقات.

جدير بالذكر أن الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي أطلق نهاية هذا الأسبوع أغنية بعنوان ''سيدنا'' إهداء منه للملك محمد السادس والتي تعدت مليون ونصف مشاهدة.

 

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