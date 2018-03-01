تفاصيل جديدة بخصوص حريق بسوق الثلاثاء بجماعة إنزكان ﻿

أفادت السلطات المحلية لعمالة إنزكان – آيت ملول أنه تمت، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، السيطرة على حريق اندلع بسوق الثلاثاء الواقع بمركز جماعة إنزكان، حيث أتى على حوالي 200 محل تجاري، دون أن

''شوف تيفي''+''و م ع''

أفادت السلطات المحلية لعمالة إنزكان – آيت ملول أنه تمت، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، السيطرة على حريق اندلع بسوق الثلاثاء الواقع بمركز جماعة إنزكان، حيث أتى على حوالي 200 محل تجاري، دون أن يخلف أية إصابات بشرية.

وأوضح المصدر ذاته أنه قد تمت تعبئة جميع المعدات والآليات اللازمة لإخماد الحريق الذي اندلع حوالي الساعة الحادية عشرة من ليلة أمس الجمعة، بهذا السوق الذي يحتوي على حوالي 2500 محل تجاري.

وأضاف أنه تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ظروف وأسباب اندلاع هذا الحريق.