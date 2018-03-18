صادم وبالصور..شوفو شحال ديال الملاين ضاعت في حريق سوق انزكان ﻿

بعد ساعات من اندلاع حريق بسوق الثلاثاء بإنزكان، أظهرت مجموعة من الصور المتداولة حجم الخسائر المادية، حيث تسببت النيران في ضياع ''الملايين'' نتيجة احتراقها.

''شوف تيفي''

بعد ساعات من اندلاع حريق بسوق الثلاثاء بإنزكان، أظهرت مجموعة من الصور المتداولة حجم الخسائر المادية، حيث تسببت النيران في ضياع ''الملايين'' نتيجة احتراقها.

وكانت السلطات المحلية لعمالة إنزكان – آيت ملول، قد أكدت يومه السبت، السيطرة على حريق اندلع بسوق الثلاثاء الواقع بمركز جماعة إنزكان، حيث أتى على حوالي 200 محل تجاري، دون أن يخلف أية إصابات بشرية.

وأوضح المصدر ذاته أنه قد تمت تعبئة جميع المعدات والآليات اللازمة لإخماد الحريق الذي اندلع حوالي الساعة الحادية عشرة من ليلة أمس الجمعة، بهذا السوق الذي يحتوي على حوالي 2500 محل تجاري.

وأضاف المصدر أنه تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ظروف وأسباب اندلاع هذا الحريق.