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رئيس الحكومة يترأس الوفد المغربي المشارك في الدورة الثامنة للمنتدى العالمي للماء بالبرازيل

بتاريــخ : 18 مارس 2018 / 01:00 رئيس الحكومة يترأس الوفد المغربي المشارك في الدورة الثامنة للمنتدى العالمي للماء بالبرازيل | بوليتيك
رئيس الحكومة يترأس الوفد المغربي المشارك في الدورة الثامنة للمنتدى العالمي للماء بالبرازيل
يتوجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم الأحد 18 مارس إلى برازيليا، حيث سيترأس الوفد المغربي المشارك في أشغال الدورة الثامنة للمنتدى العالمي للماء، التي ستحتضنها العاصمة البرازيلية في الفترة ما

''شوف تيفي''

يتوجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم الأحد 18 مارس إلى برازيليا، حيث سيترأس الوفد المغربي المشارك في أشغال الدورة الثامنة للمنتدى العالمي للماء، التي ستحتضنها العاصمة البرازيلية في الفترة ما بين 18 و23 مارس الجاري.

وستتميز الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، يوم 19 مارس، بتسليم رئيس الحكومة لجائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء للفائز بنسختها السادسة، التي تنظم تحت شعار “العمل من أجل مزيد من التضامن والاندماجية لضمان الأمن المائي والعدالة المناخية''.

وقد تم إحداث هذه الجائزة بمبادرة مشتركة للمجلس العالمي للماء والمملكة المغربية سنة 2000، تخليدا لذكرى الراحل الملك الحسن الثاني، وتقديرا لسياسته في مجال التعاون والتضامن من أجل تدبير مستدام للموارد المائية والمحافظة عليها.

ويضم الوفد الرسمي المغربي أيضا كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال وعددا من المسؤولين والخبراء، حيث سيشارك المغرب بشكل قوي في فعاليات هذه الدورة الثامنة للمنتدى العالمي للماء، الملتئمة تحت شعار “تقاسم الماء”.

وسيكون المغرب حاضرا أيضا على مستوى المعرض العالمي للماء بمدينة برازيليا، حيث من المرتقب أن يجمع “رواق المغرب” خبراء وفاعلين دوليين في سلسلة من الندوات والأحداث الموازية التي ستشكل فرصة لتسليط الضوء على تجربة المملكة في مجال تدبير الموارد المائية، وتقاسم الخبرات حول عدد من المواضيع ذات الصلة بالماء، كالأمن المائي والغذائي والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والماء في إفريقيا، والخصاص المائي كانشغال متوسطي، وكذا الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ومن المنتظر أن تستقطب هذه الدورة أزيد من 35 ألف مشارك يمثلون 170 دولة، ضمنهم 140 وفدا وزاريا.

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