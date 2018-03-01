 في سابقة من نوعها.. مشاركة 49 بلدا إفريقيا في منتدى كرانس مونتانا .. وإشادة كبيرة بسياسات الملك محمد السادس لتنمية القارة ﻿
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في سابقة من نوعها.. مشاركة 49 بلدا إفريقيا في منتدى كرانس مونتانا .. وإشادة كبيرة بسياسات الملك محمد السادس لتنمية القارة

بتاريــخ : 18 مارس 2018 / 00:35 في سابقة من نوعها.. مشاركة 49 بلدا إفريقيا في منتدى كرانس مونتانا .. وإشادة كبيرة بسياسات الملك محمد السادس لتنمية القارة | بوليتيك
في سابقة من نوعها.. مشاركة 49 بلدا إفريقيا في منتدى كرانس مونتانا .. وإشادة كبيرة بسياسات الملك محمد السادس لتنمية القارة
أكد الرئيس الشرفي والمؤسس لمنتدى (كرانس مونتانا)، جان بول كارترون، مساء اليوم السبت بالداخلة، أن مشاركة 49 بلدا إفريقيا في هذا المنتدى تعكس ''انخراطا إفريقيا شاملا'' في سياسات الملك محمد السادس

''شوف تيفي''

أكد الرئيس الشرفي والمؤسس لمنتدى (كرانس مونتانا)، جان بول كارترون، مساء اليوم السبت بالداخلة، أن مشاركة 49 بلدا إفريقيا في هذا المنتدى تعكس ''انخراطا إفريقيا شاملا'' في سياسات الملك محمد السادس الرامية إلى تنمية القارة.

وأبرز كارترون، عقب حفل تسليم جوائز وميداليات مؤسسة كرانس مونتانا برسم سنة 2018، أن ''هذه الدورة تتسم بطابع مهيكل، بالنظر لحضور 49 بلدا إفريقيا، وهو ما يعكس انخراطا إفريقيا شاملا في سياسات الملك سواء على مستوى تعزيز العلاقات الثنائية أو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا على صعيد العلاقات الدولية والعمل على اندماج القارة''.

وأشار كارترون إلى أن ''بعض الدول الإفريقية غير حاضرة، لأننا لم نشتغل جيدا بما فيه الكفاية، حيث يتعين أن تكون كافة البلدان حاضرة هنا''، مشيدا بهذه المناسبة بأجواء الحماس التي تسود أشغال المنتدى. وبحسب الرئيس الشرفي والمؤسس لمنتدى (كرانس مونتانا)، فإن البلدان المشاركة في هذا الحدث الدولي ''تأتي لدعم ما يقوم به المغرب في إفريقيا''، مشيرا الى أان كرانس مونتانا أضحى فضاء أمثل للحوار ويجعل من جوهرة الجنوب نموذجا متميزا للتنمية ليس فقط في إفريقيا ولكن بالنسبة لكافة البلدان المنخرطة في التعاون جنوب-جنوب. وأبرز كارترون المستوى الرفيع لضيوف هذا الموعد الدولي الكبير، مشددا على ضرورة السير في هذا الاتجاه.

هــذا ومنحت مؤسسة ''كرانس مونتانا''، مساء اليوم السبت، جائزة المؤسسة لسنة 2018 لرئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، مصطفى سيسي لو، اعترافا بعمله على رأس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وبجهوده من أجل تحقيق الاندماج والحرية وازدهار شعوب المجموعة.

‫شوف تيفي

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