أول تغريدة وصورة لرونار بعد أزمته مع متولي ﻿

نشر هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، قبل قليل، صورة رفقة طاقمه التقني بأحد الفنادق قبل التوجه إلى الديار الإيطالية لخوض مباراته الودية أمام منتخب صربيا.

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نشر هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، قبل قليل، صورة رفقة طاقمه التقني بأحد الفنادق قبل التوجه إلى الديار الإيطالية لخوض مباراته الودية أمام منتخب صربيا.

وغرد رونار عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معبرا عن مدى حماسه لخوض معسكره التدريبي دون اكثراته للأزمة التي خلقتها إحدى المجلات القطرية بنشرها لحوار مطول مع محسن متولي النجم السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم والممارس حاليا رفقة فريق الريان القطري.

ويخوض المنتخب المغربي معسكرا تدريبيا استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بخوض مباراتين وديتين أمام منتخب صربيا وأوزبكستان.