 ''سعد الدين العثماني'' يــؤكد أن حزب العدالة والتنمية يحرص على التماسك داخل الأغلبية الحكومية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور..بعد أغنية سيدنا الستاتي سيطلق اليوم الجزء الثاني من الأغنية وها الرسالة اللي قال الجمهور | ثقافة و فنون

بالصور..بعد أغنية ''سيدنا'' الستاتي سيطلق اليوم الجزء الثاني من الأغنية وها الرسالة اللي قال

تفاصيل جديدة بخصوص حريق بسوق الثلاثاء بجماعة إنزكان | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة بخصوص حريق بسوق الثلاثاء بجماعة إنزكان

صادم وبالصور..شوفو شحال ديال الملاين ضاعت في حريق سوق انزكان | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..شوفو شحال ديال الملاين ضاعت في حريق سوق انزكان

رئيس الحكومة يترأس الوفد المغربي المشارك في الدورة الثامنة للمنتدى العالمي للماء بالبرازيل | بوليتيك

رئيس الحكومة يترأس الوفد المغربي المشارك في الدورة الثامنة للمنتدى العالمي للماء بالبرازيل

بالصور..ابن الفنان الهندي شاروخان يثير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي | ثقافة و فنون

بالصور..ابن الفنان الهندي شاروخان يثير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي

في سابقة من نوعها.. مشاركة 49 بلدا إفريقيا في منتدى كرانس مونتانا .. وإشادة كبيرة بسياسات الملك محمد السادس لتنمية القارة | بوليتيك

في سابقة من نوعها.. مشاركة 49 بلدا إفريقيا في منتدى كرانس مونتانا .. وإشادة كبيرة بسياسات الملك محمد

صادم..العثور على دركي جثة هامدة داخل بئر بالقرب من سجن الوداية بمراكش | حوادث و حقوق

صادم..العثور على دركي جثة هامدة داخل بئر بالقرب من سجن الوداية بمراكش

سعد الدين العثماني يــؤكد أن حزب العدالة والتنمية يحرص على التماسك داخل الأغلبية الحكومية | بوليتيك

''سعد الدين العثماني'' يــؤكد أن حزب العدالة والتنمية يحرص على التماسك داخل الأغلبية الحكومية

المغربي عصام داوود على رأس جمعية الإسمنتيين ببوركينافاسو | اقتصاد

المغربي عصام داوود على رأس جمعية الإسمنتيين ببوركينافاسو

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

''سعد الدين العثماني'' يــؤكد أن حزب العدالة والتنمية يحرص على التماسك داخل الأغلبية الحكومية

بتاريــخ : 17 مارس 2018 / 23:55 سعد الدين العثماني يــؤكد أن حزب العدالة والتنمية يحرص على التماسك داخل الأغلبية الحكومية | بوليتيك
''سعد الدين العثماني'' يــؤكد أن حزب العدالة والتنمية يحرص على التماسك داخل الأغلبية الحكومية
أعلن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، سعد الدين العثماني، أن الأغلبية الحكومية تمارس عملها في إطار من التماسك ، وذلك من خلال إعطاء الأولوية لمصلحة البلاد، مبرزا أن حزبه متشبث بالتحالف الحكومي

''شوف تيفي''وجهات


أعلن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، سعد الدين العثماني، أن الأغلبية الحكومية تمارس عملها في إطار من التماسك ، وذلك من خلال إعطاء الأولوية لمصلحة البلاد، مبرزا أن حزبه متشبث بالتحالف الحكومي الذي يقوده.

وأوضح العثماني الذي كان يتحدث في افتتاح المؤتمر الجهوي لحزب العدالة والتنمية لجهة سوس ماسة الذي التأم اليوم ، السبت ، في بلدية الدشيرة الجهادية بعمالة إنزكان أيت ملول، أنه بالرغم من بعض المشاكل ، التي تعد صعبة في بعض الأحيان لكنها عادية في جميع البلدان، فإن المغرب يواصل بكل ثقة وحزم مسيرته التنموية وفقا للرؤية المتبصرة للملك محمد السادس.

وأشار إلى أن الحكومة تحدوها رغبة أكيدة لحل مجموع الإشكالات التي تطرح على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وأن لديها ، بهذا الخصوص، خريطة طريق واضحة تنوي تنفيذها.

وتحدث الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن المحاولات المتكررة للتشويش على الحكومة ، والتي لن يستسلم لها، مذكرا بالتزام حزبه بالمضي قدما في تنفيذ برنامج إصلاحاته من أجل تحسين ظروف عيش السكان .

وذكر العثماني من جهة أخرى بأن الحق في التظاهر بطريقة سلمية مضمون في إطار احترام القانون، وأن ممارسة هذا الحق لا يسمح بأي حال من الأحوال للمتظاهرين التورط في ارتكاب أعمال عنف وتخريب.

هــذا وقد عرف هذا اللقاء الحزبي إلقاء مداخلات أخرى من ضمنها مداخلة الكاتب الجهوي للحزب العدالة والتنمية ، أحمد أدراق، الذي ذكر بأهمية هذا اللقاء الأول من نوعه منذ انتخاب العثماني على رأس ''حزب المصباح'' ، والذي شكل إيذانا بانطلاق المؤتمرات الجهوية للحزب.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الملك محمد السادس العثماني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رئيس الحكومة يترأس الوفد المغربي المشارك في الدورة الثامنة للمنتدى العالمي للماء بالبرازيل | بوليتيك

رئيس الحكومة يترأس الوفد المغربي المشارك في الدورة الثامنة للمنتدى العالمي للماء بالبرازيل

في سابقة من نوعها.. مشاركة 49 بلدا إفريقيا في منتدى كرانس مونتانا .. وإشادة كبيرة بسياسات الملك محمد السادس لتنمية القارة | بوليتيك

في سابقة من نوعها.. مشاركة 49 بلدا إفريقيا في منتدى كرانس مونتانا .. وإشادة كبيرة بسياسات الملك محمد السادس لتنمية القارة

الوسطية والاعتدال لدى الشباب المغربي موضوع انعقاد الجمع العام للمجلس الأكاديمي العشرين للرابطة المحمدية للعلماء | بوليتيك

''الوسطية والاعتدال لدى الشباب المغربي'' موضوع انعقاد الجمع العام للمجلس الأكاديمي العشرين للرابطة المحمدية للعلماء

قانون محاربة العنف ضد النساء صدر أخيرا بالجريدة الرسمية وهذا تاريخ تطبيقه | بوليتيك

قانون محاربة العنف ضد النساء صدر أخيرا بالجريدة الرسمية وهذا تاريخ تطبيقه

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عكس ما يروج..الخضرة مبقاتش غالية بعد التساقطات المطرية | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

عكس ما يروج..الخضرة مبقاتش غالية بعد التساقطات المطرية

كواليس النسخة الثانية لمهرجان الموضة بالدارالبيضاء..مرور المواهب+تصريحات لجنة التحكيم | بــووز

كواليس النسخة الثانية لمهرجان الموضة بالدارالبيضاء..مرور المواهب+تصريحات لجنة التحكيم

نتحداك تحل هاذ اللغز..شنو هي الحاجة اللي لحمها داخل و عظمها باين؟ | شكون يحل هاد اللغز

نتحداك تحل هاذ اللغز..شنو هي الحاجة اللي لحمها داخل و عظمها باين؟

شــاهد..الفتاة التي خلقت الجدل بكاستيغ للموضة بالدارالبيضاء بلباسها المُثير | خارج البلاطو

شــاهد..الفتاة التي خلقت الجدل بكاستيغ للموضة بالدارالبيضاء بلباسها المُثير

﻿

آخر المستجدات

بالصور..بعد أغنية سيدنا الستاتي سيطلق اليوم الجزء الثاني من الأغنية وها الرسالة اللي قال الجمهور | ثقافة و فنون
منذ 9 دقائق

بالصور..بعد أغنية ''سيدنا'' الستاتي سيطلق اليوم الجزء الثاني من الأغنية وها الرسالة اللي قال

تفاصيل جديدة بخصوص حريق بسوق الثلاثاء بجماعة إنزكان | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة بخصوص حريق بسوق الثلاثاء بجماعة إنزكان

صادم وبالصور..شوفو شحال ديال الملاين ضاعت في حريق سوق انزكان | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..شوفو شحال ديال الملاين ضاعت في حريق سوق انزكان

رئيس الحكومة يترأس الوفد المغربي المشارك في الدورة الثامنة للمنتدى العالمي للماء بالبرازيل | بوليتيك

رئيس الحكومة يترأس الوفد المغربي المشارك في الدورة الثامنة للمنتدى العالمي للماء بالبرازيل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.