''سعد الدين العثماني'' يــؤكد أن حزب العدالة والتنمية يحرص على التماسك داخل الأغلبية الحكومية ﻿

أعلن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، سعد الدين العثماني، أن الأغلبية الحكومية تمارس عملها في إطار من التماسك ، وذلك من خلال إعطاء الأولوية لمصلحة البلاد، مبرزا أن حزبه متشبث بالتحالف الحكومي

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أعلن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، سعد الدين العثماني، أن الأغلبية الحكومية تمارس عملها في إطار من التماسك ، وذلك من خلال إعطاء الأولوية لمصلحة البلاد، مبرزا أن حزبه متشبث بالتحالف الحكومي الذي يقوده.

وأوضح العثماني الذي كان يتحدث في افتتاح المؤتمر الجهوي لحزب العدالة والتنمية لجهة سوس ماسة الذي التأم اليوم ، السبت ، في بلدية الدشيرة الجهادية بعمالة إنزكان أيت ملول، أنه بالرغم من بعض المشاكل ، التي تعد صعبة في بعض الأحيان لكنها عادية في جميع البلدان، فإن المغرب يواصل بكل ثقة وحزم مسيرته التنموية وفقا للرؤية المتبصرة للملك محمد السادس.

وأشار إلى أن الحكومة تحدوها رغبة أكيدة لحل مجموع الإشكالات التي تطرح على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وأن لديها ، بهذا الخصوص، خريطة طريق واضحة تنوي تنفيذها.

وتحدث الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن المحاولات المتكررة للتشويش على الحكومة ، والتي لن يستسلم لها، مذكرا بالتزام حزبه بالمضي قدما في تنفيذ برنامج إصلاحاته من أجل تحسين ظروف عيش السكان .

وذكر العثماني من جهة أخرى بأن الحق في التظاهر بطريقة سلمية مضمون في إطار احترام القانون، وأن ممارسة هذا الحق لا يسمح بأي حال من الأحوال للمتظاهرين التورط في ارتكاب أعمال عنف وتخريب.

هــذا وقد عرف هذا اللقاء الحزبي إلقاء مداخلات أخرى من ضمنها مداخلة الكاتب الجهوي للحزب العدالة والتنمية ، أحمد أدراق، الذي ذكر بأهمية هذا اللقاء الأول من نوعه منذ انتخاب العثماني على رأس ''حزب المصباح'' ، والذي شكل إيذانا بانطلاق المؤتمرات الجهوية للحزب.