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الرجاء يقدم شكره للجماهير الرجاوية

بتاريــخ : 17 مارس 2018 / 23:50 الرجاء يقدم شكره للجماهير الرجاوية | سبور
الرجاء يقدم شكره للجماهير الرجاوية
قدم فريق الرجاء الرياضي شكره الجزيل للقنصل العام للمملكة المغربية بموريتانيا على استقباله الخاص و الحار لبعثة النادي إلى نواذيبو في إطار المشاركة في كأس الكونفديرالية الإفريقية لكرة القدم و

''شوف سبور ''

قدم فريق الرجاء الرياضي شكره الجزيل للقنصل العام للمملكة المغربية بموريتانيا على استقباله الخاص و الحار لبعثة النادي إلى نواذيبو في إطار المشاركة في كأس الكونفديرالية الإفريقية لكرة القدم و توفيره كل الظروف الملائمة و الدعم اللازمين مما ساعد على تحقيق نتيجة الفوز و تأكيد أحقية تمثيل كرة القدم الوطنية على المستوى الإفريقي بالمرور إلى الدور الموالي.

وأضاف الفريق الرجاوي ، في بلاغ نشره اليوم عبر موقعه الرسمي، '' أن مكتب و إدارة النادي تقدم الشكر الجزيل لجماهير النادي التي شدت الرجال إلى مدينة نواذيبو لمساندة النسور خلال المباراة و تقديم كل أشكال الدعم و التشجيع عبر المدرجات مما ساهم و بشكل كبير في تحفيز اللاعبين على تقديم أداء مميز و إنهاء المواجهة بفوز حاسم خارج الديار. شكرا جماهير النادي الوفية و كل أفراد بعثة الرجاء وعودة سالمة إلى أرض الوطن''

ويذكر أن فريق الرجاء الرياضي كان قد فاز اليوم على فريق نواذيبو الموريتاني بأربعة أهداف مقابل هدفين، برسم إياب الدور الثاني من كأس الاتحاد الإفريقي.

 

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