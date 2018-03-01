 المغربي عصام داوود على رأس جمعية الإسمنتيين ببوركينافاسو ﻿
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المغربي عصام داوود على رأس جمعية الإسمنتيين ببوركينافاسو | اقتصاد

المغربي عصام داوود على رأس جمعية الإسمنتيين ببوركينافاسو

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المغربي عصام داوود على رأس جمعية الإسمنتيين ببوركينافاسو

بتاريــخ : 17 مارس 2018 / 23:36 المغربي عصام داوود على رأس جمعية الإسمنتيين ببوركينافاسو | اقتصاد
المغربي عصام داوود على رأس جمعية الإسمنتيين ببوركينافاسو
تم تعيين المدير العام لمجموعة ''إسمنت إفريقيا'' المغربي عصام داوود، على رأس جمعية الإسمنتيين ببوركينافاسو.

''شوف تيفي''

تم تعيين المدير العام لمجموعة ''إسمنت إفريقيا'' المغربي عصام داوود، على رأس جمعية الإسمنتيين ببوركينافاسو.

وكانت ''إسمنت إفريقيا'' قد انشأت مصنعا لإنتاج الإسمنت بواغادوغو في مارس 2015 ، ليصل بذلك عدد مصانعها في بوركينافاسو إلى أربعة.

وتبلغ قيمة استثمارات المجموعة ببوركينافاسو، 25 مليار فرنك إفريقي (1 أورو يساوي 655 فرنك إفريقي)، حيث تشغل أزيد من 200 شخص أغلبهم بوركينابيين. كما تنتج سنويا 500 ألف طن، ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى مليون طن.

وتتواجد مجموعة ''إسمنت إفريقيا'' في 14 بلدا إفريقيا، منها كوت ديفوار وغانا ومالي والنيجر. ويعتزم الرئيس الجديد لجمعية الإسمنتيين ببوركينافاسو عصام داوود، خلال ولايته التي تمتد لسنة واحدة، التركيز على ثلاثة محاور رئيسية تتجلى، على الخصوص، في متابعة الإجراءات المتخذة في مختلف إطارات التشاور مع السلطات الإدارية وكيانات أخرى من أجل إنعاش الصناعة في هذا البلد، لاسيما قطاع الإسمنت، وكذا الحرص على توفير النظافة والسلامة والجودة من خلال إحداث لجان داخلية في هذا المجال، بالإضافة إلى حماية صناعة الإسمنت ومكافحة الاستيراد غير المشروع.

هــذا وتتطلع جمعية الإسمنتيين ببوركينافاسو ، التي تنتج حاليا حوالي 2.5 مليون طن في السنة، إلى إنتاج سنوي يزيد عن 6 ملايين طن في الأشهر الـ 24 المقبلة. وتقدر قيمة الاستثمارات التي ينجزها أعضاء هذه الجمعية حاليا بأزيد من 120 مليار فرنك إفريقي.

 

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