غاريدو : لاعبو الرجاء قدموا مباراة قتالية أمام نواذيبو ﻿

أكد مدرب فريق الرجاء الرياضي خوان غاريدو، أن اللاعبين قدموا مباراة بروح قتالية كبيرة ولم يتأثروا بنتيجة الذهاب التي انتهت بالتعادل الإيجابي بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء .

''شوف سبور ''

أكد مدرب فريق الرجاء الرياضي خوان غاريدو، أن اللاعبين قدموا مباراة بروح قتالية كبيرة ولم يتأثروا بنتيجة الذهاب التي انتهت بالتعادل الإيجابي بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء .

وأوضح المدرب الإسباني، أن اللاعبين حافظوا على تركيزهم منذ البداية، مضيفا أن المباريات القارية دائما ما تكون صعبة، و الأهم تحقق بضمان التأهل من قلب نواذيبو، و إسعاد جماهير النادي التي ساندت الفريق بكثافة من قلب موريتانيا.



ويذكر أن فريق الرجاء الرياضي كان قد فاز على نواذيبو الموريتاني بأربعة أهداف مقابل هدفين، برسم إياب الدور الثاني من كأس الاتحاد الإفريقي.