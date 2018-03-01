ضربة قوية للملف الأمريكي ... فرنسا ومعها الاتحاد الأوروبي يصوتون للمغرب لاحتضان مونديال 2026 ﻿

كشفت تقارير إخبارية فرنسية، أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، ومعه عدد من دول الاتحاد الأوروبي سيصوتون للملف المغربي على حساب الملف الأمريكي المشترك بين '' كندا و المكسيك، وأمريكا''.

''شوف سبور''

كشفت تقارير إخبارية فرنسية، أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، ومعه عدد من دول الاتحاد الأوروبي سيصوتون للملف المغربي على حساب الملف الأمريكي المشترك بين '' كندا و المكسيك، وأمريكا''.

وكشفت صحيفة ''لوموند'' الفرنسية يوم أمس الجمعة ، أن الاتحاد الفرنسي و بعض الاتحادات الكروية الأوروبية يدعمون الملف المغربي، الذي يعتبر مرشحا فوق العادة لاحتضان نهائيات مونديال 2026 ، نظرا للعديد منها تاريخية و سياسية و اقتصادية ، اضافة الى الموقع الاستراتيجي الذي يميز المغرب و يجعله مغريا و جذابا، و كذا دعمه المطلق من طرف بلدان إفريقيا و العديد من بلدان القارات الأخرى، رغم قوة الملف الأمريكي الذي يعتبر الأقوى نظرا للإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها البلدان الثلاثة المشكلة لأضلع هذا الملف .

ويذكر أن الملف المغربي يحتاج الى 104 أصوات فقط ، من أصل 211 صوتا، لنيل شرف تنظيم ''مونديال 2026''.