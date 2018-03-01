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ضربة قوية للملف الأمريكي ... فرنسا ومعها الاتحاد الأوروبي يصوتون للمغرب لاحتضان مونديال 2026

بتاريــخ : 17 مارس 2018 / 22:09 ضربة قوية للملف الأمريكي ... فرنسا ومعها الاتحاد الأوروبي يصوتون للمغرب لاحتضان مونديال 2026 | سبور
ضربة قوية للملف الأمريكي ... فرنسا ومعها الاتحاد الأوروبي يصوتون للمغرب لاحتضان مونديال 2026
كشفت تقارير إخبارية فرنسية، أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، ومعه عدد من دول الاتحاد الأوروبي سيصوتون للملف المغربي على حساب الملف الأمريكي المشترك بين '' كندا و المكسيك، وأمريكا''.

''شوف سبور''

كشفت تقارير إخبارية فرنسية، أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، ومعه عدد من دول الاتحاد الأوروبي سيصوتون للملف المغربي على حساب الملف الأمريكي المشترك بين '' كندا و المكسيك، وأمريكا''.

وكشفت صحيفة ''لوموند'' الفرنسية يوم أمس الجمعة ، أن الاتحاد الفرنسي و بعض الاتحادات الكروية الأوروبية يدعمون الملف المغربي، الذي يعتبر مرشحا فوق العادة لاحتضان نهائيات مونديال 2026 ، نظرا للعديد منها تاريخية و سياسية و اقتصادية ، اضافة الى الموقع الاستراتيجي الذي يميز المغرب و يجعله مغريا و جذابا، و كذا دعمه المطلق من طرف بلدان إفريقيا و العديد من بلدان القارات الأخرى، رغم قوة الملف الأمريكي الذي يعتبر الأقوى نظرا للإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها البلدان الثلاثة المشكلة لأضلع هذا الملف .

ويذكر أن الملف المغربي يحتاج الى 104 أصوات فقط ، من أصل 211 صوتا، لنيل شرف تنظيم ''مونديال 2026''.

 

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الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مونديال 2026 شوف سبور

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