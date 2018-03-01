''الوسطية والاعتدال لدى الشباب المغربي'' موضوع انعقاد الجمع العام للمجلس الأكاديمي العشرين للرابطة المحمدية للعلماء ﻿

انعقد اليوم السبت بمراكش، الجمع العام للمجلس الأكاديمي العشرين للرابطة المحمدية للعلماء، تم خلاله عرض التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2017 والمصادقة عليهما.

''شوف تيفي''

انعقد اليوم السبت بمراكش، الجمع العام للمجلس الأكاديمي العشرين للرابطة المحمدية للعلماء، تم خلاله عرض التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2017 والمصادقة عليهما.

وأبرز الأمين العام للرابطة الدكتور أحمد عبادي، في كلمة بالمناسبة، أن انعقاد هذا الجمع العام يأتي بعد 14 سنة من إطلاق الملك محمد السادس لدينامية تجديد الحقل الديني، وإسهاما في تعزيز صرح هذا التجديد، وتثبيت دعائم الأمن الروحي للمملكة في إطار دستور المملكة الجديد تحت قيادة الملك محمد السادس.

وأضاف أن حصيلة السنة الماضية كانت حافلة بالإنجازات المهمة التي شملت البناء والتشييد ووضع اللبنات قبل الانتقال بتوجيه من الملك محمد السادس ومتابعته الوثيقة لشؤون الرابطة المحمدية للعلماء، إلى استشراف آفاق جديدة.

وفي معرض حديثه عن التحولات التي يعرفها العالم حاليا وتنامي كيل التهم للدين الإسلامي، قال السيد عبادي ''إننا نعيش في زمن وضعت فيه بقصد أو بغير قصد جملة من المرايا العاكسة أمام دين المحبة والفضل والرحمة، فتارة تلصق به تهم الإرهاب وأحيانا أخرى تهم التخلف والحيف على النساء والتجانف عن العدل والتشجيع على الاستبداد وهي أمور تأتي من الخارج وتلصق بهذا الدين''.

واستطرد قائلا ''أنه من الإنصاف وتحمل المسؤولية القول إن عددا من ممارسات أهل هذا الدين من أبناء هذه الأمة كان لها إسهام في وضع مرايا حرمان عاكسة أمام هذا الأمر''.

هــذا وتضمن جدول أعمال المجلس، أيضا، التداول حول سير أعمال المؤسسة، مع عرض برنامج عمل المؤسسة ومشاريع المراكز البحثية، والوحدات العلمية، والبرامج التكوينية، في مجالات العلوم الإسلامية، والثوابت المرجعية للمملكة، وبث المعرفة الدينية الآمنة، لتعزيز نهج الوسطية والاعتدال لدى الشباب، وتمكينهم من القيم البانية، المسعفة في تحقيق السلم، ونبذ العنف والتطرف، والإسهام في تمنيعهم من مختلف أنواع الاختراق والانحراف.