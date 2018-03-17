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يا لطيف..معركة دموية بين متشردين مشمكرين تنتهي بجريمة بشعة بالفنيدق

بتاريــخ : 17 مارس 2018 / 21:15 يا لطيف..معركة دموية بين متشردين مشمكرين تنتهي بجريمة بشعة بالفنيدق | حوادث و حقوق
يا لطيف..معركة دموية بين متشردين مشمكرين تنتهي بجريمة بشعة بالفنيدق
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن معركة دموية بين متشردين تحت تحث تأثير مخدر ''السليسيون''، بالفنيدق في الساعات الأولى من يومه السبت، انتهت بإصابة أحدهم بجروح جد خطيرة، عقب تلقيه لطعنات بواسطة سلاح

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن معركة دموية بين متشردين تحت تحث تأثير مخدر ''السليسيون''، بالفنيدق في الساعات الأولى من يومه السبت، انتهت بإصابة أحدهم بجروح جد خطيرة، عقب تلقيه لطعنات بواسطة سلاح أبيض على مستوى الصدر.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية بمدينة الفنيدق، أوقفت أربعة متشردين، بينما تم نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى الحسن الثاني لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأشار ذات المصدر إلى أن هذا الحادث، جعل المصالح الأمنية تقوم بحملة تمشيطية مكنت من إيقاف 140 متشردا يحاولون تحقيق حلم الهجرة إلى الديار الأوروبية، وقد تم نقلهم إلى مدن البيضاء والعرائش وطنجة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفنيدق جروح الإسعافات الضرورية متشرد

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