قانون محاربة العنف ضد النساء صدر أخيرا بالجريدة الرسمية وهذا تاريخ تطبيقه ﻿

هو انتصار لنون النسوة ،بعد ثلاث سنوات من مصادقة الحكومة على القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وهو القانون الذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية نشر بالجريدة الرسمية

شوف تيفي

هو انتصار لنون النسوة ،بعد ثلاث سنوات من مصادقة الحكومة على القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وهو القانون الذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية نشر بالجريدة الرسمية يوم 12 من مارس الجاري وسيدخل حيز التطبيق بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بها.

وفي هذا الصدد فالقانون رقم 13-103 يتكون من أربعة أبواب يتضمن الباب الأول منه على تعريف العنف ضد المرأة ، أما الباب الثاني فيتطرق للأحكام الزجرية في حين أن الباب الثالث يندرج حول الأحكام المسطرية أما الباب الرابع فيشمل آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف.

وجدير بالذكر أن تعريف العنف ضد النساء حسب القانون 13-103 المادة الأولى من الباب الأول هو'' كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة'' ، وهو قانون يجرم مجموعة من الممارسات ويعتبرها عنفا ضد النساء تستوجب عقوبات سجنية وغرامات مالية ضد مقترفيها مع تضاعف هذه العقوبات في حالات خاصة تطرق لها القانون.

يشار أن قانون محاربة العنف ضد النساء جاء ليعزز بجلاء الترسانة القانونية للبلاد غير أن آليات التفعيل داخل المجتمع تطرح أكثر من علامة استفهام