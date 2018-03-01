هذه هي الحلة الجديدة لمركب الأمير مولاي عبدالله بالرباط المرشح لاحتضان مباريات مونديال 2026 ﻿

مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، هو واحد من الملاعب المرشحة لاحتضان مباريات مونديال 2026، في حال فاز المغرب بشرف تنظيم نهائيات كأس العالم 2026، حيث ينافس الملف الأمريكي المشترك بين '' كندا و

''شوف سبور''

مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، هو واحد من الملاعب المرشحة لاحتضان مباريات مونديال 2026، في حال فاز المغرب بشرف تنظيم نهائيات كأس العالم 2026، حيث ينافس الملف الأمريكي المشترك بين '' كندا و المكسيك، وأمريكا''.

وقد قرر مسؤولو لجنة ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، تجديد ملعب الأمير مولاي عبد الله، حتى يتلاءم مع المعايير الدولية، إذ سيتم تغطية مدرجاته بالكامل وتحديث جل مرافقه، لكي يتسع لاستقبال 46 ألف متفرج.

ويذكر أن لائحة المدن المرشحة لاحتضان المونديال، ضمت كلا من طنجة، تطوان، الناظور، وجدة، فاس، مكناس، الرباط، مراكش، الجديدة، أكادير ورزازات، وملعبين في الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية، و ملعبين في العاصمة السياحية مراكش.