هذا هو ملعب أكادير ''جوهرة الصحراء'' المرشح لاحتضان مباريات مونديال 2026 ﻿

قررت لجنة ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، توسيع وتأهيل ملعب أكادير الذي يعتبر '' جوهرة الصحراء'' لاستقبال 46 ألف متفرج ، من أجل احتضان مباريات مونديال 2026، في حال فاز المغرب بشرف تنظيم نهائيات كأس

''شوف سبور''

قررت لجنة ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، توسيع وتأهيل ملعب أكادير الذي يعتبر '' جوهرة الصحراء'' لاستقبال 46 ألف متفرج ، من أجل احتضان مباريات مونديال 2026، في حال فاز المغرب بشرف تنظيم نهائيات كأس العالم 2026، حيث ينافس الملف الأمريكي المشترك بين '' كندا و المكسيك، وأمريكا''.

وسيتم تجديد الملعب الكبير بأكادير، من أجل أن يتلاءم مع المعايير الدولية، إذ سيتم تغطية مدرجاته بالكامل و تجديد بنيته التحتية ، حيث يتوفر على عدة ميزات أبرزها حلبة مطاطية من 8 ممرات، ومركز للمتابعة التقنية للمركب، حيث يتم مراقبة جميع أماكن الملعب من مكان معين، وشاشتين للعرض ومرافق صحية وولوجيات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة .

ويذكر أن لائحة المدن المرشحة لاحتضان المونديال، ضمت كلا من طنجة، تطوان، الناظور، وجدة، فاس، مكناس، الرباط، مراكش، الجديدة، أكادير ورزازات، وملعبين في الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية، و ملعبين في العاصمة السياحية مراكش.