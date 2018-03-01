هذا هو ملعب أكادير ''جوهرة الصحراء'' المرشح لاحتضان مباريات مونديال 2026 ﻿

''شوف سبور''
قررت لجنة ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، توسيع وتأهيل ملعب أكادير الذي يعتبر '' جوهرة الصحراء'' لاستقبال 46 ألف متفرج ، من أجل احتضان مباريات مونديال 2026، في حال فاز المغرب بشرف تنظيم نهائيات كأس العالم 2026، حيث ينافس الملف الأمريكي المشترك بين '' كندا و المكسيك، وأمريكا''.
وسيتم تجديد الملعب الكبير بأكادير، من أجل أن يتلاءم مع المعايير الدولية، إذ سيتم تغطية مدرجاته بالكامل و تجديد بنيته التحتية ، حيث يتوفر على عدة ميزات أبرزها حلبة مطاطية من 8 ممرات، ومركز للمتابعة التقنية للمركب، حيث يتم مراقبة جميع أماكن الملعب من مكان معين، وشاشتين للعرض ومرافق صحية وولوجيات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة .
ويذكر أن لائحة المدن المرشحة لاحتضان المونديال، ضمت كلا من طنجة، تطوان، الناظور، وجدة، فاس، مكناس، الرباط، مراكش، الجديدة، أكادير ورزازات، وملعبين في الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية، و ملعبين في العاصمة السياحية مراكش.