مركب فاس المرشح لاحتضان مباريات مونديال 2026 سيكون على الطريقة الإنجليزية ﻿

سيعرف ملعب مدينة فاس الذي يستقبل مباريات فريقي المغرب الفاسي ووداد فاس، العديد من التغييرات والإصلاحات ستمنحه مواصفات الملاعب الإنجليزية لتأهيله لاحتضان منافسات كأس العالم 2026.

'' شوف سبور''

سيعرف ملعب مدينة فاس الذي يستقبل مباريات فريقي المغرب الفاسي ووداد فاس، العديد من التغييرات والإصلاحات ستمنحه مواصفات الملاعب الإنجليزية لتأهيله لاحتضان منافسات كأس العالم 2026.

وسيشهد الملعب الذي شيد سنة 2002، إحداث مدرجات مؤقتة خاصة بمنافسات كأس العالم ستساهم في تقريب المسافة بين الجماهير واللاعبين على طريقة الملاعب الإنجليزية ، إضافة إلى العديد من الأوراش لبناء مقصورات خاصة بكبار الشخصيات يبلغ عددها 45 مقصورة تتوفر بدورها على أحدث التجهيزات ليصل عدد الجماهير إلى 46092 متفرج.

وكباقي الملاعب المتواجدة بكل من مدينة الدار البيضاء مكناس وفاس وطنجة سيتم تغطية كل المدرجات مع تخصيص مقاعد ذات جودة عالية للجماهير