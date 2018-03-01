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بنعتيـق خلال تأسيس جمعية شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج.. يطالب بتحسيس مغاربة العالم بشأن حقوقهم وواجباتهم | بوليتيك

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''بنعتيـق'' خلال تأسيس جمعية شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج.. يطالب بتحسيس مغاربة العالم بشأن حقوقهم وواجباتهم

بتاريــخ : 17 مارس 2018 / 20:48 بنعتيـق خلال تأسيس جمعية شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج.. يطالب بتحسيس مغاربة العالم بشأن حقوقهم وواجباتهم | بوليتيك
''بنعتيـق'' خلال تأسيس جمعية شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج.. يطالب بتحسيس مغاربة العالم بشأن حقوقهم وواجباتهم
نظمت جمعية شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج ، اليوم السبت بالرباط، جمعها العام التأسيسي، الذي شهد حضور كل من الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم

''شوف تيفي''

نظمت جمعية شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج ، اليوم السبت بالرباط، جمعها العام التأسيسي، الذي شهد حضور كل من الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، ووزير العدل محمد أوجار والرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي.

وأكد ''عبد الكريـم بنعتيق'' على أن المبادرة لا تمنح لهذه الكفاءات إطارا ييسر إشراكها في المشاريع المهيكلة للبلد فقط، بل أيضا الفرصة لإبرام اتفاقيات شراكة مع فاعلين عموميين وخواص مغاربة بغية الاستفادة من خبرتهم وتجاربهم، مشيرا إلى أن المغرب يعول على محامييه المغاربة المقيمين بالمهجر للدفاع عن مصالح البلد وعلى رأسها القضية الوطنية.

كما شدد على أهمية إسناد قضايا الدفاع عن المصالح الوطنية على الصعيد العالمي لمكاتب محامين مغاربة، معلنا في السياق ذاته عن التوقيع مستقبلا عن اتفاقيات عديدة بين الوزارة ومكاتب محاماة، كما دعا المحامين إلى مواكبة الاستثمارات المغربية وتحسيس مغاربة العالم بشأن حقوقهم وواجباتهم.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج المصالح الوطنية

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