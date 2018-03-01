رونالدو: ''لا أحد يمكنه مقارنة نفسه بي'' ﻿

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤخرا، إنه لا يمكن مقارنته بأي لاعب آخر، ولا يمكن أن يكون هناك شخص يشبه رونالدو مستقبلا.

''شوف تيفي''

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤخرا، إنه لا يمكن مقارنته بأي لاعب آخر، ولا يمكن أن يكون هناك شخص يشبه رونالدو مستقبلا.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام رياضية يومه السبت، فقد قال رونالدو في مقابلة مع شركة ''نايكي'' الرياضية، إنه كان دائما يصرح لأصدقائه على أنه سيكون، أفضل لاعب في العالم، لكنهم كانوا يسخرون منه.

وقال كريستيانو في تصريحه: ''في البداية، كنت أحلم بأن أصبح أفضل لاعب في العالم. قلت ذلك لأصدقائي، فكانوا يردون علي باستغراب: ''ما الذي تقوله؟ لكن في مخيلتي، كنت أقول أنني أملك الموهبة''.

وأضاف رونالدو: ''حين بدأت ألعب في مانشستر يونايتد، اكتشفت أنه لا يوجد الكثير من الناس يملكون نفس موهبتي... لا أحد يمكنه أن يقارن نفسه بي، لن يكون هناك شخص آخر مثل كريستيانو رونالدو. أنت ستكون نفسك، وأنا سأكون أنا''.