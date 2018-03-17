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الملك محمد السادس في أحدث صورة مع شاب مغربي في فرنسا: ''الصحيحة مزيانا الحمد لله''

بتاريــخ : 17 مارس 2018 / 20:30 الملك محمد السادس في أحدث صورة مع شاب مغربي في فرنسا: الصحيحة مزيانا الحمد لله | بوليتيك
الملك محمد السادس في أحدث صورة مع شاب مغربي في فرنسا: ''الصحيحة مزيانا الحمد لله''
نشر سفيان البحري على صفحته قبل قليل من يومه السبت، صورة جديدة للملك محمد السادس، وإلى جانبه شاب التقى به بالعاصمة الفرنسية باريس.

''شوف تيفي''

نشر سفيان البحري على صفحته قبل قليل من يومه السبت، صورة جديدة للملك محمد السادس، وإلى جانبه شاب التقى به بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح البحري أن الأمر يتعلق ب شاب مغربي يدعى ''وكيم''، مبرزا أن هذا الأخير، التقى بالملك مساء يومه السبت، بمحل ''مرسي'' بباريس، وتبادل معه التحية ، واستفسر الملك عن صحته.

وكتب البحري في تدوينته: '' وكيم لـِ سفيان البحري.. '' كنت خارج من الخدمة وتلاقيت بملكنا مع السبعة ونص ديال لعشية فمحل''مرسي'' فباريس ، مشيت عندو سلمت عليه وقلت لو كي بقيتي كيدايرا الصحيحة، قال لي بخير والصحيحة مزيانا الحمد لله آولدي ... بصراحة ملكنا كان بخييييير ومرتاح وتشافا لينا، الله يحفظو ''.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس العاصمة الفرنسية باريس شاب مغربي

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