الملك محمد السادس في أحدث صورة مع شاب مغربي في فرنسا: ''الصحيحة مزيانا الحمد لله'' ﻿

''شوف تيفي''
نشر سفيان البحري على صفحته قبل قليل من يومه السبت، صورة جديدة للملك محمد السادس، وإلى جانبه شاب التقى به بالعاصمة الفرنسية باريس.
وأوضح البحري أن الأمر يتعلق ب شاب مغربي يدعى ''وكيم''، مبرزا أن هذا الأخير، التقى بالملك مساء يومه السبت، بمحل ''مرسي'' بباريس، وتبادل معه التحية ، واستفسر الملك عن صحته.
وكتب البحري في تدوينته: '' وكيم لـِ سفيان البحري.. '' كنت خارج من الخدمة وتلاقيت بملكنا مع السبعة ونص ديال لعشية فمحل''مرسي'' فباريس ، مشيت عندو سلمت عليه وقلت لو كي بقيتي كيدايرا الصحيحة، قال لي بخير والصحيحة مزيانا الحمد لله آولدي ... بصراحة ملكنا كان بخييييير ومرتاح وتشافا لينا، الله يحفظو ''.