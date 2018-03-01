الفيسبوك الانستغرام وكل مواقع التواصل الاجتماعي ممنوعة ﻿

منذ الساعة السادسة صباحا ليومه السبت جميع مواقع التواصل الاجتماعي خارج التغطية ، والرحلات الجوية مجمدة والمطارات مغلقة وكذا المحلات التجارية، هي حالة من السكون والصمت عمت جزيرة بالي الأندونيسية

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منذ الساعة السادسة صباحا ليومه السبت جميع مواقع التواصل الاجتماعي خارج التغطية ، والرحلات الجوية مجمدة والمطارات مغلقة وكذا المحلات التجارية، هي حالة من السكون والصمت عمت جزيرة بالي الأندونيسية والمناسبة ''يوم الصمت'' الذي يتزامن مع بداية العام الجديد حسب التقويم الهندوسي .

يوم بأكمله يقضيه سكان الجزيرة البالغ عددهم 4 ملايين نسمة في صمت هو بمثابة عبادة ومناسبة لتطهير القلوب ومصالحة الذات والاستعداد لاستقبال العام الجديد بنفوس طاهرة حسب ما أورده موقع هاف بوست عربي يومه السبت .

صمت وصوم وعدم القيام بأي من الأنشطة ، كل المحلات مغلقة باستثناء المستشفيات، شوارع خالية إلا من حراس الأمن يرتدون الزي التقليدي للجزيرة حيث يسهرون على ضمان تطبيق الطقوس مع تحذير من يخافها.