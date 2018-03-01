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بتاريــخ : 17 مارس 2018 / 20:23 الفيسبوك الانستغرام وكل مواقع التواصل الاجتماعي ممنوعة | نت 2.0
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منذ الساعة السادسة صباحا ليومه السبت جميع مواقع التواصل الاجتماعي خارج التغطية ، والرحلات الجوية مجمدة والمطارات مغلقة وكذا المحلات التجارية، هي حالة من السكون والصمت عمت جزيرة بالي الأندونيسية

شوف تيفي

منذ الساعة السادسة صباحا ليومه السبت جميع مواقع التواصل الاجتماعي خارج التغطية ، والرحلات الجوية مجمدة والمطارات مغلقة وكذا المحلات التجارية، هي حالة من السكون والصمت عمت جزيرة بالي الأندونيسية والمناسبة ''يوم الصمت'' الذي يتزامن مع بداية العام الجديد حسب التقويم الهندوسي .

يوم بأكمله يقضيه سكان الجزيرة البالغ عددهم 4 ملايين نسمة في صمت هو بمثابة عبادة ومناسبة لتطهير القلوب ومصالحة الذات والاستعداد لاستقبال العام الجديد بنفوس طاهرة حسب ما أورده موقع هاف بوست عربي يومه السبت .

صمت وصوم وعدم القيام بأي من الأنشطة ، كل المحلات مغلقة باستثناء المستشفيات، شوارع خالية إلا من حراس الأمن يرتدون الزي التقليدي للجزيرة حيث يسهرون على ضمان تطبيق الطقوس مع تحذير من يخافها.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي ثقافة يوم الصمت

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