بالصور.. ملعب الناظور المرشح لاحتضان مباريات المونديال تحفة معمارية فريدة و اسثنائية ﻿

من بين المنشآت الرياضية الكبيرة التي ستشهدها المملكة المغربية استعدادا لتنظيم كأس العالم 2026، بناء ملعب بمدينة الناظور يتسع لاستقبال 46 ألف متفرج.

'' شوف سبور''

من بين المنشآت الرياضية الكبيرة التي ستشهدها المملكة المغربية استعدادا لتنظيم كأس العالم 2026، بناء ملعب بمدينة الناظور يتسع لاستقبال 46 ألف متفرج.

وسيعرف الملعب توفير أحدث التجهيزات التكنولوجية كباقي الملاعب التي شيدت بمدينة أكادير ومراكش وطنجة، إضافة إلى مقاعد ذات جودة عالية بالمدرجات ويعتبر هذا المشروع الرياضي تحفة معمارية فريدة من نوعها وأيقونة رياضية جميلة.

ومن المنتظر أن تحتوي هذه التحفة المعمارية على مرافق مهمة وسياحية للتعريف بالمنطقة وفنادق قريبة جدا من الملعب تمكن الجماهير من الإقامة لمتابعة منتخبها كما أن المدرجات ستكون مغطاة بالكامل.