هذا هو الملعب الفريد لمدينة الجديدة المرشح لاحتضان مباريات مونديال 2026 ﻿

كشف مولاي الحفيظ العلمي رئيس لجنة ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، عن ''ماكيط'' الملعب الجديد بمدينة الجديدة، الذي يعتبر من بين أفضل الملاعب المغربية المرشحة لاحتضان مباريات مونديال 2026،

''شوف سبور''

كشف مولاي الحفيظ العلمي رئيس لجنة ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، عن ''ماكيط'' الملعب الجديد بمدينة الجديدة، الذي يعتبر من بين أفضل الملاعب المغربية المرشحة لاحتضان مباريات مونديال 2026، في حال فاز المغرب بشرف تنظيم نهائيات كأس العالم 2026، حيث ينافس الملف الأمريكي المشترك بين '' كندا و المكسيك، وأمريكا''.

ويتسع ملعب مدينة الجديدة إلى 45 ألف متفرج منها 10 ألاف مقعد مغطى، حيث يبتعد الملعب بـ 10 كلم، عن وسط المدينة وعن مطار محمد الخامس ب 110 كلم، إضافة الى قربه من منتجعين سياحيين ( الكولف الملكي و مزاغان).

كما يتوفر الملعب على مركز للعلاج، وتقديم الإسعافات الأولية، ويشتمل على 4 غرف للتمريض ومحل لمراقبة تناول المنشطات، و يتوفر على 28 بابا للدخول والخروج ومدخل شرفي، بالإضافة إلى شاشة ضخمة من حجم 50م مربع من صنف الفيديو.

ويذكر أن لائحة المدن المرشحة لاحتضان المونديال، ضمت كلا من طنجة، تطوان، الناظور، وجدة، فاس، مكناس، الرباط، مراكش، الجديدة، أكادير ورزازات، وملعبين في الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية، و ملعبين في العاصمة السياحية مراكش.