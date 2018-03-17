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صادم وبالصورة.. ''سعد الدين العثماني'' يلقي خطابا بالدشيرة أمام كراسي فارغة .. ونشطاء علقـوا : ''إنها نهاية شعبية حزب البيجيدي ''

بتاريــخ : 17 مارس 2018 / 19:47 صادم وبالصورة.. سعد الدين العثماني يلقي خطابا بالدشيرة أمام كراسي فارغة .. ونشطاء علقـوا : إنها نهاية شعبية حزب البيجيدي | بوليتيك
صادم وبالصورة.. ''سعد الدين العثماني'' يلقي خطابا بالدشيرة أمام كراسي فارغة .. ونشطاء علقـوا : ''إنها نهاية شعبية حزب البيجيدي ''
تداولت العديد من الصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورا توثق للكراسي وهي فارغة لحظات انطلاق أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي الخامس لحزب العدالة والتنمية بسوس ماسة مساء يومه السبت 17 مارس

''شوف تيفي''

تداولت العديد من الصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورا توثق للكراسي وهي فارغة لحظات انطلاق أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي الخامس لحزب العدالة والتنمية بسوس ماسة مساء يومه السبت 17 مارس 2018.

وفي هــذا الصـدد اعتبر نشطاء ومتتبعون أن الصور هي تعبير مباشر على فقدان ''سعد الدين العثماني'' الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لثقة مناضلات ومناضلي حزبه، لاسيما وأنه سبق وعقد ''عبد الإله ابن كيران' لقاء تاريخيا بذات المكان وحج إليه الآلاف من أعضاء المصباح وعموم المواطنين بالجهة، حيث كتب أحدهم في صفحته الشخصية تدوينة معلقا على الصورة ''إنها نهاية شعبية حزب البيجيدي''.

هــذا وقد ألقــى ''سعد الدين العثماني'' كلمته على وجه السـرعة لينسحب ، رغم أن البث المباشر الذي تم نقله عبر صفحة موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، لموقع حزبه حاولت قدر الإمكان أن تعرض الأماكن الممتلئة على وجه الخصوص والمقاعد الأمامية منها ، إلا أن الصور التقطت للكراسي الفارغة وتم تداولها بشكل واسع مصحوبة بتعاليق تتأسف لشعبية الحزب الأغلبي وماآلت إليه أوضاع الحزب ومن طرف أعضائه وبعض الوجوه البارزة في صفوف شبيبته .

 

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