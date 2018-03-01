هذه مميزات ملعب تطوان الكبير الجديد الذي سيستضيف مباريات مونديال 2026 ﻿

كشفت لجنة ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، عن التصميم الخاص بملعب تطوان الكبير والذي من المنتظر أن يستضيف مباريات المونديال، حيث ينافس الملف الأمريكي المشترك بين '' كندا و المكسيك، وأمريكا''.

''شوف سبور''

كشفت لجنة ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، عن التصميم الخاص بملعب تطوان الكبير والذي من المنتظر أن يستضيف مباريات المونديال، حيث ينافس الملف الأمريكي المشترك بين '' كندا و المكسيك، وأمريكا''.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للملعب الكبير بمدينة تطوان ، 45 ألفً متفرج ، ويتوفر على ملعب رئيسي وأربعة ملاعب للتدريب ومنصة رسمية وفضاءات للاعبين والحكام ومركز للصحافة ومرافق للإدارة والفيفا، حيث تم رصد غلاف مالي إجمالي يقدر ب 700 مليون درهم لبنائه.

ويذكر أن لائحة المدن المرشحة لاحتضان المونديال، ضمت كلا من طنجة، تطوان، الناظور، وجدة، فاس، مكناس، الرباط، مراكش، الجديدة، أكادير ورزازات، وملعبين في الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية، و ملعبين في العاصمة السياحية مراكش.