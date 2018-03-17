بالصور.. ملعب ورزازات الرائع المرشح لاحتضان مباريات المونديال قابل للتفكيك ﻿

ملعب مدينة ورززات سيكون واحدا من بين الملاعب الواعدة لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026 بعد الإعلان عن ملف ترشيح المغرب للاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الخميس الماضي، بحيث ستشهد المدينة السياحية بناء

'' شوف سبور''

ملعب مدينة ورززات سيكون واحدا من بين الملاعب الواعدة لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026 بعد الإعلان عن ملف ترشيح المغرب للاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الخميس الماضي، بحيث ستشهد المدينة السياحية بناء ملعب جميل و رائع من مميزاته أنه قابل للتفكيك ويمكن نقله إلى أي مكان آخر في العالم.

ويضم الملعب الكبير الذي يتسع لـ 46 ألف متفرج سلسلة من اللوحات الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق أشعة الشمس كما ستكون أجزاؤه قابلة للفك والتركيب في مكان آخر، من خلال بناء منشآت رياضية وغير رياضية أخرى بعد نهاية البطولة.

وقدم مولاي حفيظ العلمي رئيس لجنة ترشيح ملف المغرب، اليوم السبت تفاصيل المشاريع الرياضية، مؤكدا خلال المؤتمر الصحفي على تشييد 14 ملعبا بمواصفات عالمية.