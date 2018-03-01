لقجع يغيب عن تقديم ملف ترشيح المغرب لاحتضان مونديال 2026 ﻿

يغيب فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن مؤتمر تقديم ملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، الذي يجرى حاليا بأحد فنادق مدينة الدارالبيضاء.

''شوف سبور''

يغيب فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن مؤتمر تقديم ملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، الذي يجرى حاليا بأحد فنادق مدينة الدارالبيضاء.

وأفاد موفد '' شوف سبور''، أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كان سيقدم أحد محاور ملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، حيت يتواجد حاليا بمدينة مراكش .

ويعرف المؤتمر الصحفي، حضور مولاي حفيظ العلمي رئيس لجنة ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم، ورشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة إضافة إلى العديد من الوجوه الرياضية.