بالصور ... الجماهير الرجاوية توزع هدايا على أطفال نواذيبو الموريتانية ﻿

قامت بعض الجماهير الرجاوية، بتوزيع الهدايا على الأطفال الصغار بالأحياء الشعبية لمدينة نواذيبو الموريتانية، قبل مواجهة الرجاء الرياضي فريق نواذيبو الموريتاني، برسم إياب الدور الأول لكأس

''شوف سبور''

قامت بعض الجماهير الرجاوية، بتوزيع الهدايا على الأطفال الصغار بالأحياء الشعبية لمدينة نواذيبو الموريتانية، قبل مواجهة الرجاء الرياضي فريق نواذيبو الموريتاني، برسم إياب الدور الأول لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

واستحسن سكان مدينة نواذيبو الموريتانية هذه البادرة الطيبة من الجماهير الرجاوية.

ويذكر أن فريق الرجاء الرياضي ، قد تأهل إلى الدور ما قبل المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية ، بعد فوزه على اف سي نواذيبو الموريتاني بأربعة أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم السبت، على أرضية الملعب البلدي بنواذيبو.