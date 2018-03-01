هذا هو أحسن ملعب في حال تنظيم المغرب مونديال 2026 ﻿

يعتبر ''ماكيط'' الملعب الكبير بمدينة وجدة من بين أفضل الملاعب المغربية التي من المنتظر أن تحتضن مباريات مونديال 2026، في حال فاز المغرب بشرف تنظيم نهائيات كأس العالم 2026، حيث ينافس الملف الأمريكي

''شوف سبور''

يعتبر ''ماكيط'' الملعب الكبير بمدينة وجدة من بين أفضل الملاعب المغربية التي من المنتظر أن تحتضن مباريات مونديال 2026، في حال فاز المغرب بشرف تنظيم نهائيات كأس العالم 2026، حيث ينافس الملف الأمريكي المشترك بين '' كندا و المكسيك، وأمريكا''.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الملعب الكبير بمدينة وجدة يعد أفضل ملعب في التصاميم ''الماكيط'' الخاصة بالملاعب التي تعهد المغرب بتشييدها في حال حصوله على شرف تنظيم المونديال.

ويذكر أن لائحة المدن المرشحة لاحتضان المونديال، ضمت كلا من طنجة، تطوان، الناظور، وجدة، فاس، مكناس، الرباط، مراكش، الجديدة، أكادير ورزازات، ملعبين في الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية، و ملعبين في العاصمة السياحية مراكش.