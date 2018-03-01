هـاذشي بــزاف.. راقـي مغربي مشهور لـزبونته المريضة: ''أنتي فيك مليكة والعلاج ديالك خاصو ممارسة الجنس معايا'' و ''مليكــة كتخاف منــي'' .. تفاصيل صادمة ﻿

لا زالــت فضائح الرقاة تطفو على السطح تتوالى بشكل متكرر ومستفز لمشاعر المغاربة على وجه الخصوص لاسيما خلال الشهور الأخيرة ، والتي عرفت تفجـيـر العديد من الملفات الجنائية التي يتابع على إثرهـا

''شوف تيفي''

لا زالــت فضائح الرقاة تطفو على السطح تتوالى بشكل متكرر ومستفز لمشاعر المغاربة على وجه الخصوص لاسيما خلال الشهور الأخيرة ، والتي عرفت تفجـيـر العديد من الملفات الجنائية التي يتابع على إثرهـا رقــاة أو مايسمون أنفسهم ''الرقـاة الشرعيين '' ، حيث تم كشف تورطهم في اعتداءات جنسية وحالات الاغتصاب والتحرش والابتزاز لمرضى المس والنساء اللواتي يقصدن مراكزهم لأجل العلاج.

وفي هـذا الصدد كشفت ''سيدة'' متحدثة لـ''شوف تيفي'' والتي تحفظت عن ذكر اسمها أنها كانت تقصد أحد الرقاة المشاهير بمدينة الدار البيضاء وهو شخص معروف في موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' عبر ''اللايف'' ، وكانت تتلقى العلاج منه بشكل متكرر في مركزه المخصص، حيث كانت تتلقى العلاج عبر حصص وبثمن باهض يفوق 3000 درهم لكل حصة لا تتجــاوز مدتها الزمنية 10 دقائق، بدعوى أنـــه راقي متمكن ومعروف ويقصــده الأكابر وعلية القــوم من كل المدن المغربية .

وأضـافت المتحدثة في حوار خاص مع ''شوف تيفي'' أن الراقي المعني أبدى إعجابه بها وحاول أن يعبر لها عن رغبته في اللقاء بها خارج المركز إلا أنهـا تملصــت من اللقاء به وتهربت ، وأخبرته أنها مرتبطة بشكل شرعي وتتلقى العلاج لأجل التخلص من الجن الذي تظنه يلبسها لأجل مغادرة أرض الوطن رفقة زوجها للعيش بألمانيا وأنها متخوفة من الزواج وهي في حالتها المرضية التي تبدو عليها أحيانا داخل الأسرة ، وأنها تحاول قدر الممكن ألا يعرف خطيبها حالتها وما تعانيه في صمت منذ سنوات طوال على حد قولها .

واسترسلت قائلة : (صدمت في الراقي بعدما أخبرني ذات يوم وأنا في قلب مركزه الكائن بالدار البيضاء أن الجنية ''مليكــة'' تسكنني وقال لي : ''أنتي فيك مليكة والعلاج ديالك خاصو ممارسة الجنس معايا ...'') مردفا في حديثه إليها : ''مليكــة كتخاف منــي ...''، وشددت أن الراقي المشار إليه حاول إقناعها بممارسة الجنس معه لأجل الدواء مستغلا ضعفها الكبيــر أمام المرض وحاجتها للعلاج، مؤكدة أنها لم توافق وأنها مخافة تشويه سمعتها وانفضاح أمرها تحفظت عن إعطاء الموضوع أكثر من حجمه قانونيا وإعلاميا، وانصرفت ولم تعد تتعامل معه، مستغربة من التصرف الوحشي ومحاولة استغلالها بهذه الطريقة التي تسيء إلى سمعة ''الرقية الشرعية'' بالمغرب.

هـــذا وقد انتشرت ما تسمى بالمراكز للرقية الشرعية بكثرة في ربوع المملكة بحجة العلاج بالرقية الشرعية، وعجت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتوب بعشرات القنوات وتسويق هذه المراكز على أنها علاج بالرقية الشرعية، وتم استغلال الإنترنت والعالم الافتراضي الذي يعتبر مكانا خصبا لذر الأموال.

وجــدير بالذكر أن مجال الرقيــة الشرعية لازال يعيش نوعا من العشوائية ولم يقنن لحدود اللحظة، حيث لا يوجد هناك قانون تنظيمي لهذا المجال الذي تنتشر فيه الكثير من الشبهات و الحكايات حوله ، وعن ظاهرة الاعتداء الجنسي على نساء من قبل رجال ما يسمى بــ''الرقية'' الذين تبدو عليهم مظاهر الالتزام من لحية طويلة، وأحيانًا يستعملون أشرطة فيديو توثق حديثه مع جن أو تصريح لمريض يقول إنه شفي تمامًا بدعم من الراقـي ، وكلها أساليب لإيهام المريض، الذي يكون مكتئبا في غالب الأحوال .