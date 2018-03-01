الراقصة المصرية فيفي عبدو مشات فيها ﻿

أحالت وزارة المالية ملف الفنانة فيفي عبده إلى نيابة الأموال العامة، خلال الأسبوع الجاري، بتهمة إخفاء نشاطها الفني الحقيقي، وعدم تسجيل إيرادات أعمالها الفنية، بهدف التهرب من دفع الضرائب، وتم

''شوف تيفي''

أحالت وزارة المالية ملف الفنانة فيفي عبده إلى نيابة الأموال العامة، خلال الأسبوع الجاري، بتهمة إخفاء نشاطها الفني الحقيقي، وعدم تسجيل إيرادات أعمالها الفنية، بهدف التهرب من دفع الضرائب، وتم بالفعل تسجيل قضية تهرب ضريبي في النيابة ضدها.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام مصرية أمس الجمعة، فإن مراجعة لسجلات الضرائب لعام 2016، بينت إخفاء فيفي لإيراداتها الحقيقية عن مصلحة الضرائب، حيث تم فحص جميع إيراداتها خلال فترة التهرب الضريبي من قبل المصلحة وعمل مذكرة بها، وتم رفعها لوزير المالية الذي وافق على إحالة الملف للنيابة والتحقيق.

وأكدت المصادر ذاتها بأن النيابة العامة لم تحدد موعد استدعاء عبده إلى النيابة بهدف الاستماع إلى أقوالها.