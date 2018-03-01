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القرض الفلاحي حاضر في منتدى ''كرانس مانتانا'' وهذه عروضه المالية لدعم كسابي الماشية بجهة الداخلية

بتاريــخ : 17 مارس 2018 / 18:16 القرض الفلاحي حاضر في منتدى كرانس مانتانا وهذه عروضه المالية لدعم كسابي الماشية بجهة الداخلية | اقتصاد
القرض الفلاحي حاضر في منتدى ''كرانس مانتانا'' وهذه عروضه المالية لدعم كسابي الماشية بجهة الداخلية
يؤثت فضاء القرض الفلاحي للمغرب، رحاب المعرض المنظم على هامش منتدى ''كرانس مانتانا'' الذي تحتضنه مدينة الداخلة على امتداد 5 أيام، وذلك من خلال عروض تمويلية تروم دعم ومواكبة أنشطة تربية الماشية وتيسير

شوف تيفي


يؤثت فضاء القرض الفلاحي للمغرب، رحاب المعرض المنظم على هامش منتدى ''كرانس مانتانا'' الذي تحتضنه مدينة الداخلة على امتداد 5 أيام، وذلك من خلال عروض تمويلية تروم دعم ومواكبة أنشطة تربية الماشية وتيسير إجراءات الولوج إلى القرض البنكي لفائدة الزبناء بجهة الداخلة وادي الذهب.

وتفيد معطيات حصلت عليها ''شوف تيفي'' من قلب فضاء القرض الفلاحي بالمعرض المذكور، أن المجموعة البنكية تقترح على فلاحي الجهة، منتوج ''سلف الكسيبة'' الذي يمكن هؤلاء الفلاحين، وتحديدا مربي الماشية، من الحفاظ على قطيعهم وتنميته، مع ضمان العناية بهذه الماشية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن ''سلف الكسيبة'' الذي يقترحه البنك على فلاحي جهة الداخلة وادي الذهب، يسمح بتلبية احتياجات الفلاحين من علف الماشية ورعاية بيطرية وزراعات علفية، مبرزة أن القرض المشار إليه، يضمن للمستفيدين منه مزايا متعددة، منها الإعفاء من مصاريف الملف وسعر الفائدة المنخفض الذي لا يتعدى 5 في المائة لفترة زمنية تمتد لـ 12 شهرا، إلى جانب ميزة السرعة والمرونة في معالجة طلبات القروض، مع خيار إضافي يتمثل في الاكتتاب في ''حساب الفلاح''.

وتفيد مصادر ''شوف تيفي'' بالقرض الفلاحي، أن ''باك حساب الفلاح'' يشكل ضمانة لتسهيل حياة الفلاح وراحته، حيث يضمن له امتياز الاستفادة من مجموعة من المنتوجات والخدمات البنكية التي تستجيب لكل الاحتياجات المهنية والشخصية للزبناء، كما تضمن لهم الاستفادة من بطاقة بنكية مسبقة الدفع ''فجيبي'' القابلة للتعبئة والصالحة للاستعمال للأداء والسحب.

كما تجدر الإشارة إلى أن ''باك حساب الفلاح'' يوفر كذلك فرصة الاستفادة من صيغة مناسبة تلبي رغبات الزبناء حسب مداخيلهم، إذ يمكن الفلاحين من توفير التكاليف الإجمالية على الخدمات الخاصة بهذا العرض، مع مجانية العمليات البنكية الأساسية اليومية، والمرتبطة أساسا بمصاريف تدبير الحساب والتحويلات المحلية والسحب من وكالات أخرى ووضع الشيكات واستعمال الشيك البنكي.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب حساب الفلاح القرض الفلاحي للمغرب كرانس مانتانا

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