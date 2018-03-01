الرجاء يفوز على نواذيبو بأربعة أهداف و يتأهل إلى الدور المقبل ﻿

تأهل فريق الرجاء الرياضي ، إلى الدور ما قبل المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية ، بعد فوزه على اف سي نواذيبو الموريتاني بأربعة أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم السبت، على

''شوف سبور''

تأهل فريق الرجاء الرياضي ، إلى الدور ما قبل المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية ، بعد فوزه على اف سي نواذيبو الموريتاني بأربعة أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم السبت، على أرضية الملعب البلدي بنواذيبو ، برسم إياب الدور الأول لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وسجل أهداف المباراة كل من محسن ياجور في الدقيقتين 7 و 44 ، و عبدالإله الحافيظي في الدقيقة 15 ثم محمود بنحليب في الدقيقة 70، في حين سجل أهداف اف سي نواذيبو اللاعب عبد الله غي في الدقيقة 12 وفي الدقيقة 60.

ويذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت بين الرجاء الرياضي ونواذيبو الموريتاني بملعب محمد الخامس كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).