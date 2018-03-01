هذه هي تكلفة تنظيم كأس العالم 2026 بالمغرب ﻿

كشف مولاي حفيظ العلمي رئيس لجنة ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، عن الميزانية العامة لاستضافة المونديال التي قدرت بـ 285 مليار دولار.

''شوف سبور''

كشف مولاي حفيظ العلمي رئيس لجنة ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، عن الميزانية العامة لاستضافة المونديال التي قدرت بـ 285 مليار دولار.

وأضاف مولاي حفيظ العلمي ، خلال المؤتمر الصحفي لتقديم ملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، أن 2.4 ملايير دولار ستخصص للبنيات التحتية، بالإضافة إلى 14.5 مليار دولار، لتشييد الطرق والمواصلات، كما سيتم تخصيص 2.3 مليار دولار لقطاع الصحة، و 0.7 مليار دولار ستخصص للجانب التنظيمي للمونديال.

وتابع رئيس لجنة ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، أنه سيتم تشييد21 مستشفى بمعايير دولية ، إضافة إلى 14 ملعبا جديدا.



وعرف المؤتمر الصحفي ، حضور مولاي حفيظ العلمي رئيس لجنة ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم، ورشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة إضافة إلى العديد من الوجوه الرياضية‘ فيما عرف غياب فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم،