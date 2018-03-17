بالصور..ماكيطات رائعة للملاعب المغربية المرشحة لاحتضان مونديال 2026 ﻿

بالموازاة مع المؤتمر الصحفي الخاص بملف ترشح المغرب لتنظيم مونديال 2026، نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه السبت، مجموعة من الصور الخاصة بتصاميم الملاعب المغربية التي من المنتظر

''شوف تيفي''

بالموازاة مع المؤتمر الصحفي الخاص بملف ترشح المغرب لتنظيم مونديال 2026، نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه السبت، مجموعة من الصور الخاصة بتصاميم الملاعب المغربية التي من المنتظر أن تحتضن مباريات المونديال إذا ما تحقق حلم المغاربة في احتضان هذا العرس الكروي العالمي.

وأكدت صور التصاميم ''الماكيط'' الخاصة بجميع الملاعب التي تعهد المغرب بتشييدها في حال حصوله على شرف تنظيم المونديال، والتي تم وصفها بالرائعة على أن المملكة المغربية عازمة على الوقوف وجها لوجه أمام الملف الثلاثي والذي كشف بدوره أمس الجمعة عن ملاعبه الجاهزة.

وتفاعل المغاربة مع تصاميم الملاعب، حيث تمنى الجميع أن يحصل المغرب على شرف تنظيم المونديال، حتى يتم تشييد هذه الملاعب على أرض الواقع لكي تساهم في النهوض بالقطاع الرياضي بالمغرب ليدخل للعالمية من بابها الواسع.

تجدر الإشارة إلى أن لائحة المدن المرشحة لاحتضان المونديال، تضم كلا من طنجة، تطوان، الناظور، وجدة، فاس، مكناس، الرباط، مراكش، الجديدة، أكادير ورزازات، وملعبين في الدار البيضاء ، وملعبين في بمراكش.