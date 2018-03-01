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فضيحة..جراح تجميل مشهور كيشاهد أفلام إباحية وكيتعاطى المخدرات خلال العمليات الجراحية

بتاريــخ : 17 مارس 2018 / 17:11 فضيحة..جراح تجميل مشهور كيشاهد أفلام إباحية وكيتعاطى المخدرات خلال العمليات الجراحية | دولي
فضيحة..جراح تجميل مشهور كيشاهد أفلام إباحية وكيتعاطى المخدرات خلال العمليات الجراحية
اتهمت سيدة جراح تجميل مشهور في بيفرلي هيلز بمشاهدة أفلامٍ إباحية وتعاطي المخدرات أثناء إجرائه للعمليات الجراحية، وذلك وفق تقرير مجلة Newsweek الأمريكية.

''شوف تيفي''

اتهمت سيدة جراح تجميل مشهور في بيفرلي هيلز بمشاهدة أفلامٍ إباحية وتعاطي المخدرات أثناء إجرائه للعمليات الجراحية، وذلك وفق تقرير مجلة Newsweek الأمريكية.

وأوضحت المجلة الأمريكية أمس الجمعة،أن مريضة سابقة لدى الجراح راندال هايورث، كشفت أن هذا الأخير أجرى لها عملية تجميل فاشلة، وقاضت الطبيب متهمةً إياه بسوء الممارسة الطبية إلا أن القضية رُفضت عندما لم يستطع الخبير الذي طلبته للشهادة أن يشهد في القضية.

وأضافت المجلة أن المريضة ومحاميها، قالا إن الجراح، كان يشاهد أفلاما جنسية خلال قيامه بإجراء العملية التجميلية لها، بالإضافة إلى قيامه بأمور غريبة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي طبيب مريضة الأفلام الجنسية

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