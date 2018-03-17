مولاي حفيظ : ''المغرب متعود على الزيارات التقنية ولا أثق في التصريحات الإعلامية بخصوص التصويت'' ﻿

قال مولاي حفيظ العلمي رئيس لجنة ترشيح ملف المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، ''إن المغرب متعود على الزيارة التقنية للعديد من المؤسسات الرياضية''.

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قال مولاي حفيظ العلمي رئيس لجنة ترشيح ملف المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، ''إن المغرب متعود على الزيارة التقنية للعديد من المؤسسات الرياضية''.

وأفاد العلمي خلال المؤتمر الصحفي، أن المغرب حاليا يتوفر على 6 ملاعب تتوفر على معايير دولية، وسيكون في الموعد لتحقيق حلم تنظيم كأس العالم مؤكدا أن المغرب وضع مشاريع عملاقة تحت إشراف المختصين في المجال.

وتابع قائلا : '' تلقينا معايير وتعديلات جديدة داخل الاتحاد الدولي لكأس العالم 2026 ونسعى دائما للتأقلم مع كل المستجدات التي تطرحها فيفا''.

وبخصوص تصويت الدول الإفريقية والعربية لصالح المغرب أكد العلمي أنه لا يثق في التصريحات الإعلامية للمسؤولين عن المؤسسات الرياضية داخل الدول موضحا أن الحقيقة ستعرف يوم الإعلان عن النتائج في إشارة إلى أنه لا يهتم حتى بالتصريحات الأخيرة لجوزيف بلاتير الرئيس السابق للاتحاد الدولي.