بالصور.. العلمي يكشف النقاب عن ملاعب مونديال 2026 ﻿

كشف مولاي حفيظ العلمي رئيس لجنة ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، ، النقاب عن الملاعب التي ستحتضن مباريات نهائيات كأس العالم 2026 ، التي قدم المغرب ملف ترشيحه رسميا لاستضافتها يوم الخميس الماضي

"شوف سبور"

كشف مولاي حفيظ العلمي رئيس لجنة ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، ، النقاب عن الملاعب التي ستحتضن مباريات نهائيات كأس العالم 2026 ، التي قدم المغرب ملف ترشيحه رسميا لاستضافتها يوم الخميس الماضي خلال مؤتمر تقديم ملف المغرب.

وضمت لائحة المدن كلا من طنجة، تطوان، الناظور، وجدة، فاس، مكناس، الرباط، مراكش، الجديدة، أكادير ورزازات، ملعبين في الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية، و ملعبين في العاصمة السياحية مراكش.

ويعرف المؤتمر الصحفي، حضور مولاي حفيظ العلمي رئيس لجنة ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم، ورشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة إضافة إلى العديد من الوجوه الرياضية.

ويذكر أن هذه المرة هي الخامسة التي يتقدم فيها المغرب بترشحه لاستضافة كأس العالم، بعد سنوات 1994 و1998 و2006 و2010.





