 صـادم .. قبل أن يغتصبها بالعنف بوعشرين لـ"مشتكية" : "لا أحد سيسمع صراخك" والأخيرة ترد "حشومة عليك هذه ليست أفعال الرجال" + التفاصيل الكاملة ﻿
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صـادم .. قبل أن يغتصبها بالعنف بوعشرين لـ"مشتكية" : "لا أحد سيسمع صراخك" والأخيرة ترد "حشومة عليك هذه ليست أفعال الرجال" + التفاصيل الكاملة

بتاريــخ : 17 مارس 2018 / 15:51 صـادم .. قبل أن يغتصبها بالعنف بوعشرين لـمشتكية : لا أحد سيسمع صراخك والأخيرة ترد حشومة عليك هذه ليست أفعال الرجال + التفاصيل الكاملة | حوادث و حقوق
صـادم .. قبل أن يغتصبها بالعنف بوعشرين لـ"مشتكية" : "لا أحد سيسمع صراخك" والأخيرة ترد "حشومة عليك هذه ليست أفعال الرجال" + التفاصيل الكاملة
بعدما أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء الأبحاث والتحريات الــلازمة مع إحدى المشتكيات والاستماع إليها في قضية توفيق

"شوف تيفي"

بعدما أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء الأبحاث والتحريات الــلازمة مع إحدى المشتكيات والاستماع إليها في قضية توفيق بوعشرين والتي سبق ووضعت شكايتها ضد مدير جريدة أخبار اليوم تشتكي من خلالها تعرضها للاغتصاب والابتزاز .

وتحكي المشتكية أن اشتغالـها القريب من الصحافة والذي يفرض عليها التواصل مع المنابر الإعلامية الوطنية، جعلها تتعرف على توفيق بوعشرين وتقوم بزيارته في مكتبه، إلا أن الصدمة كانت كبيرة يوم قامت بزيارته في مكتبه واستقبلها بمفرده ووجدت نفسها لا غير، ولما أدخلها المكتب قام بإغلاقه بواسطة مفتاح من الداخل.

تقــول المشتكية والأم المطلقة : "فوجئت ببوعشرين يغلق المكتب ويتوجه نحوي ويهم بتقبيلي غير أني صددته بشكل واضح وقلت : له ماذا تفعل؟ حشومة عليك، هذه ليست أفعال الرجال، والأمور لا تتم بهذا الشكل؛ غير أنه تمادى في غيه وقام بنزع غطــاء رأسي وشرع يقبلني ، فحذرته مرة أخرى بشكل قوي مما سيقدم عليه وأني سأصرخ وأصيح بصوت عال لطلب النجدة وفضحه إلا أنه أجابني وهو يتهكم علي بالعبارة التالية : لا أحد سيسمع صراخك، إننا في الطابق الأعلى".

مضيفــة في ذات السياق : "حاولت جهد مستطاعي أن أجعله يتراجع بعدما لجأت إلى أسلوب الاستعطاف وبأنني امرأة محترمة ولا يحق له أن يستبيحني بدون وجه حق، حيث ظل مصرا على تحقيق هدفه بعدما أصبح في حالة هيجان غير طبيعي فنزع سرواله وأخذ في نزع ملابسي بشكل هستيري وعنيف ابتداء من ملابسي العلوية ثم سروالي، حيث أنني لم أستطع مقاومته رغم محاولتي ذلك لكوني كنت أرتجف وفي حالة صدمة حقيقية، ورماني فوق الكنبة وكانت تتواجد في مواجهة مكتبه الذي يجلس عادة عليه، وارتمى فوقي، بعدما نزع باقي ملابسه كاملة، واحكم قبضته علي ومارس الجنس علي بشكل قاس وعنيف وأولج عضوه الجنسي أي ذكره داخل عضوي الجنسي ، بعدما خارت قواي، واستمر في مواقعتي حتى أشبع رغبته الجنسية ...".

وزادت موضحة : "كنت لوحدي معه داخل المكتب واكتفيت بالبكاء نتيجة لما تعرضت له من اغتصاب واستباحة لجسدي وإنسانيتي من طرف هذا الوحش الذي استفرد بي بمكتبه واستغل الثقة التي كنت قد وضعتها فيه كصحافي معروف يعطي الانطباع بأنه إنسان متزن ومحترم والذي لم أكن أتوقع منه أن يغتصبني بهذا الشكل المشين واللاأخلاقي ولاسيما بعدما أخبرني أنه قام بتسجيلي وسيقوم بفضحي في حالة ما صدر مني أي شيء ".



‫شوف تيفي

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شوف تيفي توفيق بوعشرين الجنس البكاء صحافي مدير النشر فضيحة

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