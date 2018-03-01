بالفيديــو .. بقلب مسقط رأس ''العثماني''.. ''عزيز أخنوش'' يسلط الضوء على ''شجرة اللوز'' بافتتاح معرض المنتجات المحلية خلال الدورة الثامنة لمهرجان اللوز بإقليم تيزنيت ﻿

قـــام عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يومه السبت 17 مارس 2018 بتافراوت بإقليم تيزنيت، بافتتاح معرض المنتجات المحلية المنظم على هامش الدورة الثامنة لمهرجان

''شوف تيفي''

قـــام عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يومه السبت 17 مارس 2018 بتافراوت بإقليم تيزنيت، بافتتاح معرض المنتجات المحلية المنظم على هامش الدورة الثامنة لمهرجان اللوز.

وفي ذات الوقت كان الوزير مرفوقا برشيد الطالبي العلمي وزير الشبيبة والرياضة و أحمد حجي والي جهة سوس ماسة وسمير اليزيدي عامل إقليم تيزنيت، ووفد كبير من مسؤولي الوزارة.

وينظــم معرض المنتجات المحلية على هامش فعاليات النسخة الثامنة لمهرجان اللوز الذي تنظمه وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات وجمعية اللوز بشراكة مع عمالة إقليم تيزنيت وجماعة تافراوت والتي تعتبر مسقط رأس ''سعد الدين العثماني'' رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال الفترة الممتدة ما بين14 و 18 مارس تحت شعار أرض اللوز ثروة الغد 2018.

في ذات السياق يسعى تنظيم هذا المهرجان إلى إبرازأهمية شجرة اللوز كموروث ثقافي محلي متميز وتسليط الضوء على هذا القطاع بدعم المشاريع المرتبطة بتنمية سلسلة اللوز بالأطلس الصغير.

من جهة أخرى، تحتل سلسلة اللوز مكانة هامة في النسيج الفلاحي لبلادنا نظرا لدورها الاجتماعي والاقتصادي ولما لشجرة اللوز من رمزية لدى ساكنة الأطلس الصغير عامة ومنطقة تافراوت خاصة، وتمتد زراعة اللوز على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 166.000 هكتــار موزعة أساساً بجهة سوس ماسة وفاس مكناس والشرق، ويقدر متوسط إنتاج اللوز غير المقشور بحوالي 104000 طن، وهو ما يمثل معدل إنتاج يبلغ حوالي 0.8 طن في الهكتار.

هـــذا وكما جرت العادة خلال الدورات السابقة، عرفت الدورة الثامنة لمهرجان اللوز تنظيم معرض للمنتجات الفلاحية والمحلية، الذي يعرف مشاركة عارضين من مختلف جهات المملكة والذي يمتد على مساحة 3200 متر مربع منه 150 متر مربع عبارة عن قاعة للعروض لتأطير الفلاحين والزوار من طرف المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.

وجــدير بالذكر أن تنظيم هذا المهرجان يعد مناسبة مهمة بالنسبة للمنتجين والمهنيين من أجل تبادل الخبرات والتجارب وبناء شراكات للتعاون فيما بينهم، وفرصة من أجل الاطلاع على أحدث التقنيات في ميدان إنتاج وتثمين وتسويق اللوز.

وفي نفس اليوم ترأس الوزير مراسم تدشين المسبح البلدي والسوق البلدي ومشروع حماية تافراوت من الفيضانات.