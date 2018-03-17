 بالصور.. لحظات قبل انطلاق مؤتمر تقديم ملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو : محمود بنحليب يسجل الهدف الرابع للرجاء أمام اف سي نواذيبو و ها شنو دار بعد الهدف | بووز

فيديو : محمود بنحليب يسجل الهدف الرابع للرجاء أمام اف سي نواذيبو و ها شنو دار بعد الهدف

شاهد بالفيديو الهدف الثاني لـ اف سي نواذيبو في مرمى الرجاء | بووز

شاهد بالفيديو الهدف الثاني لـ اف سي نواذيبو في مرمى الرجاء

شاهد لأول مرة الفيديو الترويجي لملف ترشح المغرب لاستضافة مونديال 2026‎ | بووز

شاهد لأول مرة الفيديو الترويجي لملف ترشح المغرب لاستضافة مونديال 2026‎

مولاي حفيظ : المغرب متعود على الزيارات التقنية ولا أثق في التصريحات الإعلامية بخصوص التصويت | بوليتيك

مولاي حفيظ : ''المغرب متعود على الزيارات التقنية ولا أثق في التصريحات الإعلامية بخصوص التصويت''

شاهد بالفيديو هدف محسن ياجور الثاني له والثالث للرجاء بعد تمريرة سحرية رائعة أمام اف سي نواذيبو | بووز

شاهد بالفيديو هدف محسن ياجور الثاني له والثالث للرجاء بعد تمريرة سحرية رائعة أمام اف سي نواذيبو

شاهد بالفيديو هدف أيوب الكعبي القاتل يأهل نهضة بركان أمام النادي الإفريقي التونسي من قلب رادس | بووز

شاهد بالفيديو هدف أيوب الكعبي القاتل يأهل نهضة بركان أمام النادي الإفريقي التونسي من قلب رادس

صـادم .. قبل أن يغتصبها بالعنف بوعشرين لـمشتكية : لا أحد سيسمع صراخك والأخيرة ترد حشومة عليك هذه ليست أفعال الرجال + التفاصيل الكاملة | حوادث و حقوق

صـادم .. قبل أن يغتصبها بالعنف بوعشرين لـ"مشتكية" : "لا أحد سيسمع صراخك" والأخيرة ترد "حشومة عليك هذه

فيديو : عبد الإله الحافيظي يسجل هدف ثاني رائع للرجاء أمام اف سي نواذيبو | بووز

فيديو : عبد الإله الحافيظي يسجل هدف ثاني رائع للرجاء أمام اف سي نواذيبو

شاهد بالفيديو هدف التعادل لـ أف سي نواذيبو أمام الرجاء | بووز

شاهد بالفيديو هدف التعادل لـ أف سي نواذيبو أمام الرجاء

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

بالصور.. لحظات قبل انطلاق مؤتمر تقديم ملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026

بتاريــخ : 17 مارس 2018 / 15:05 بالصور.. لحظات قبل انطلاق مؤتمر تقديم ملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 | سبور
بالصور.. لحظات قبل انطلاق مؤتمر تقديم ملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026
تستعد لجنة ترشيح ملف المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، اليوم السبت، لتقديم عرضها الإعلامي الثاني للحديث عن آخر الاستعدادات والمشاريع الرياضية التي حققها المغرب.

شوف سبور

تستعد لجنة ترشيح ملف المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، اليوم السبت، لتقديم عرضها الإعلامي الثاني للحديث عن آخر الاستعدادات والمشاريع الرياضية التي حققها المغرب.

ومن المنتظر أن يعرف المؤتمر الصحفي، حضور فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ومولاي حفيظ العلمي رئيس لجنة ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم، ورشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة إضافة إلى العديد من الوجوه الرياضة.

ومعلوم أن المغرب قد وضع ملف ترشيحه يوم الخميس الماضي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في انتظار زيارة اللجان التقنية للوقوف على مدى استعداد المغرب لهذا الحدث العالمي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب كأس العالم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور..مدرب بركان الجعواني يتعرض لاعتداء خطير من طرف لاعب تونسي | سبور

بالصور..مدرب بركان الجعواني يتعرض لاعتداء خطير من طرف لاعب تونسي

بث مباشر : الوداد الرياضي - ويليامسفيل أثلتيك | سبور

بث مباشر : الوداد الرياضي - ويليامسفيل أثلتيك

بالصور.. العلمي يكشف النقاب عن ملاعب مونديال 2026 | سبور

بالصور.. العلمي يكشف النقاب عن ملاعب مونديال 2026

انفراد..جامعة لقجع تدرس هذا القرار | سبور

انفراد..جامعة لقجع تدرس هذا القرار

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..الجماهير المغربية تنصف متولي في خلافه مع رونار | خارج البلاطو
منذ 26 دقيقة

بالفيديو..الجماهير المغربية تنصف متولي في خلافه مع رونار

بالفيديو | الكعبي يصدم النادي الفريقي التونسي ويهدي الانتصار لنهضة بركان من قلب تونس ! | قنوات أخرى

بالفيديو | الكعبي يصدم النادي الفريقي التونسي ويهدي الانتصار لنهضة بركان من قلب تونس !

هام للمغاربة.. مكاينش سموم فأتاي بالمغرب وهاذي هي الأنواع اللي مخاصكمش تشربوها | روبورتاج

هام للمغاربة.. مكاينش سموم فأتاي بالمغرب وهاذي هي الأنواع اللي مخاصكمش تشربوها

صادم.. سوري كيبيع الماكياج بفاس خطف تلميذة قاصر من المدرسة( فيديو) | خارج البلاطو

صادم.. سوري كيبيع الماكياج بفاس خطف تلميذة قاصر من المدرسة( فيديو)

﻿

آخر المستجدات

فيديو : محمود بنحليب يسجل الهدف الرابع للرجاء أمام اف سي نواذيبو و ها شنو دار بعد الهدف | بووز
منذ 5 دقائق

فيديو : محمود بنحليب يسجل الهدف الرابع للرجاء أمام اف سي نواذيبو و ها شنو دار بعد الهدف

شاهد بالفيديو الهدف الثاني لـ اف سي نواذيبو في مرمى الرجاء | بووز

شاهد بالفيديو الهدف الثاني لـ اف سي نواذيبو في مرمى الرجاء

شاهد لأول مرة الفيديو الترويجي لملف ترشح المغرب لاستضافة مونديال 2026‎ | بووز

شاهد لأول مرة الفيديو الترويجي لملف ترشح المغرب لاستضافة مونديال 2026‎

مولاي حفيظ : المغرب متعود على الزيارات التقنية ولا أثق في التصريحات الإعلامية بخصوص التصويت | بوليتيك

مولاي حفيظ : ''المغرب متعود على الزيارات التقنية ولا أثق في التصريحات الإعلامية بخصوص التصويت''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.