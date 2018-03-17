بالصور.. لحظات قبل انطلاق مؤتمر تقديم ملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 ﻿

تستعد لجنة ترشيح ملف المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، اليوم السبت، لتقديم عرضها الإعلامي الثاني للحديث عن آخر الاستعدادات والمشاريع الرياضية التي حققها المغرب.

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تستعد لجنة ترشيح ملف المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، اليوم السبت، لتقديم عرضها الإعلامي الثاني للحديث عن آخر الاستعدادات والمشاريع الرياضية التي حققها المغرب.ومن المنتظر أن يعرف المؤتمر الصحفي، حضور فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ومولاي حفيظ العلمي رئيس لجنة ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم، ورشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة إضافة إلى العديد من الوجوه الرياضة.ومعلوم أن المغرب قد وضع ملف ترشيحه يوم الخميس الماضي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في انتظار زيارة اللجان التقنية للوقوف على مدى استعداد المغرب لهذا الحدث العالمي.