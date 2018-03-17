بالصور..المغاربة معجبون بـ للا حسناء ويصفونها بـ ''الأميرة المتواضعة'' ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور للأميرة للا حسناء خلال قيامها بزيارة للمدرسة الإيكولوجية ''المسجد'' المتواجدة بمنطقة عين عودة.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور للأميرة للا حسناء خلال قيامها بزيارة للمدرسة الإيكولوجية ''المسجد'' المتواجدة بمنطقة عين عودة.

وأظهرت الصور المتداولة التفاعل الرائع بين الأميرة للا حسناء وتلاميذ المدرسة الذين عبروا عن سعادتهم الكبيرة لقيامها بهذه الزيارة وجلوسها بجانبهم داخل الفصول الدراسية، وتبادل أطراف الحديث معهم.

وتفاعل آلاف النشطاء المغاربة مع هذه الصور، حيث عبر الجميع عن إعجابهم الكبير بها، واصفين الأميرة للا حسناء بصاحبة القلب الكبير وبـ ''الأميرة المتواضعة'' التي استطاعت من خلال ترؤسها لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، دخول قلوب المغاربة، نظرا للمجهود الكبير الذي تقوم به للحفاظ على البيئة وتربية الجيل الصاعد على أهمية التدبير الجيد للماء والاقتصاد المسؤول للطاقة.





