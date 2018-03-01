عاجل وجد مؤلم..هذا عدد القتلى في فاجعة لوطوروت بين أكادير ومراكش ﻿

علم لدى السلطات المحلية لعمالة أكادير -إداوتنان أن 6 أشخاص لقوا مصرعهم ، حسب حصيلة أولية، اليوم السبت في حادثة سير وقعت بالنقطة الكليومترية 414 على الطريق السيار بين أكادير ومراكش على مستوى جماعة

"شوف تيفي"

علم لدى السلطات المحلية لعمالة أكادير -إداوتنان أن 6 أشخاص لقوا مصرعهم ، حسب حصيلة أولية، اليوم السبت في حادثة سير وقعت بالنقطة الكليومترية 414 على الطريق السيار بين أكادير ومراكش على مستوى جماعة أمسكروض. وأوضح المصدر ذاته أن الحادثة وقعت عقب اصطدام شاحنتين كانتا تسيران في نفس الاتجاه نتج عنه اشتعال النيران في حمولة إحداهما وتدفقها بقارعة الطريق السيار، لتمتد النيران إلى سيارتين خفيفتين كانتا تسيران في الاتجاه المعاكس، الأمر الذي نجم عنه وفاة الضحايا الست حرقا.

وأضاف المصدر أنه فور إشعارها بالحادث انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية بالإضافة إلى المصالح التقنية المختصة، لإخماد الحريق واتخاذ التدابير اللازمة.

وخلص المصدر إلى أنه قد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ظروف وملابسات الحادث.



