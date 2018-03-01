عاجل.. فضيحة تهز الجديدة: زوجة حصلات راجلها مدير المحطة الطرقية مع عشيقتو المعلمة في شقة+تفاصيل حصرية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عناصر الدائرة الأمنية الخامسة بمدينة الجديدة، ضبطت، يومه السبت مدير المحطة الطرقية في حالة تلبس بالخيانة الزوجية داخل شقة رفقة عشيقته.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن عناصر الدائرة الأمنية الخامسة بمدينة الجديدة، ضبطت، يومه السبت مدير المحطة الطرقية في حالة تلبس بالخيانة الزوجية داخل شقة رفقة عشيقته.

وأوضح المصدر ذاته أن الدائرة الأمنية المذكورة، توصلت بشكاية من زوجة مدير المحطة الطرقية، لتنتقل برفقتها إلى شقة توجد بشارع الحرية، حيث ضبطت الزوج رفقة عشيقته داخل الشقة التي تكتريها هذه الأخيرة.

وأكد ذات المصدر أن الموقوف البالغ من العمر 54 سنة، وعشيقته التي تعمل كمعلمة في مؤسسة خاصة البالغة من العمر 48 سنة، تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة المختصة.