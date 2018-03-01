 خاص.. هاشكون لي رفع الدعوى القضائية ضد متولي والتنازل عليها بيد رونار ﻿
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خاص.. هاشكون لي رفع الدعوى القضائية ضد متولي والتنازل عليها بيد رونار

بتاريــخ : 17 مارس 2018 / 14:08 خاص.. هاشكون لي رفع الدعوى القضائية ضد متولي والتنازل عليها بيد رونار | سبور
خاص.. هاشكون لي رفع الدعوى القضائية ضد متولي والتنازل عليها بيد رونار
علمت ''شوف سبور'' من مصادر موثوق بها، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، هي من أقدمت على رفع الدعوى القضائية ضد محسن متولي لاعب فريق الريان القطري والنجم السابق لفريق الرجاء البيضاوي على خلفية

" شوف سبور "

علمت "شوف سبور" من مصادر موثوق بها، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، هي من أقدمت على رفع الدعوى القضائية ضد محسن متولي لاعب فريق الريان القطري والنجم السابق لفريق الرجاء البيضاوي على خلفية الحوار الذي أجراه مع مجلة قطرية بخصوص قائمة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم من طرف هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي.

وأفادت ذات المصادر، أن الجامعة تساند الناخب الوطني رونار ووجهت الدعوى القضائية لرد الاعتبار للمنتخب المغربي بمن فيهم اللاعبين، موضحة أنه إذا كان هناك تنازل سيكون بقرار من الناخب الوطني باعتباره المتضرر الأول من تصريحات محسن متولي.

وتجدر الإشارة إلى أن متولي سبق له أن نشر بلاغا رسميا عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي " إنستغرام" ينفي من خلاله كل الاتهامات الموجهة لرونار موضحا أنه ضحية سوء فهم للصحافي المصري الذي أجرى معه الحوار.

 

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شوف سبور المغرب المنتخب المغربي محسن متولي هيرفي رونار

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