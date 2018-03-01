 هذا جديد القرار الوزاري الخاص باستثناء مادة الفلسفة من التدريس والامتحان الوطني في الباكالوريا ﻿
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هذا جديد القرار الوزاري الخاص باستثناء مادة الفلسفة من التدريس والامتحان الوطني في الباكالوريا

بتاريــخ : 17 مارس 2018 / 13:12 هذا جديد القرار الوزاري الخاص باستثناء مادة الفلسفة من التدريس والامتحان الوطني في الباكالوريا | مجتمع
هذا جديد القرار الوزاري الخاص باستثناء مادة الفلسفة من التدريس والامتحان الوطني في الباكالوريا
عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة خلال الأسبوع الجاري، اجتماعا مع مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خصص لتدارس مطلب الجمعية

"شوف تيفي"

 

عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة خلال الأسبوع الجاري، اجتماعا مع مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خصص لتدارس مطلب الجمعية القاضي بتعديل القرار الوزاري الذي استثنى مادة الفلسفة من التدريس والامتحان الوطني في البكالوريا المهنية، وكذا مسار مراجعة منهاج تدريس مادة الفلسفة.

وحسب بلاغ للجمعية، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فبعد نقاش بناء ومستفيض تم فيه تبادل وجهات النظر لمختلف حيثيات الموضوع، خلص اللقاء إلى الإشادة بأهمية الدرس الفلسفي والوعي بمساهمته النوعية في تحقيق غايات ورهانات منظومة التربية والتكوين، و انكباب الوزارة على تهييء مشروع قرار وزاري جديد لإدماج مادة الفلسفة تدريسا وامتحانا وطنيا ابتداء من الموسم الدراسي المقبل 2019/2018 على أن يجرى فيها الامتحان الوطني خلال الموسم الدراسي 2020/2019.


وثمنت الجمعية، يضيف البلاغ، المقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة في مراجعة منهاج تدريس مادة الفلسفة، وإشراك جميع الفاعلين في الميدان وإعطاء مزيد من الوقت لإنضاج العمل، وروح الحوار البناء للوزارة، مشيدة بحرارة على يد كل الفعاليات الفكرية والهيئات السياسية والنقابية والمدنية والإعلامية التي ساندت الجمعية في الترافع عن حق الفلسفة تدريسا وامتحانا في البكالوريا المهنية المغربية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفلسفة الباكالوريا الوزارة التدريس

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