عاجل..كارثة في لوطورت بين مراكش وأكادير: رموك دخل في سيارات وشعلات فيهم العافية وأنباء عن سقوط قتلى ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الطريق السيار الرابطة بين مدينة أكادير ومراكش على مستوى منطقة أمسكرود، شهدت قبل قليل من يومه السبت، فاجعة طرقية، تشير المعطيات الأولى إلى أن هناك أنباء عن سقوط قتلى.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الطريق السيار الرابطة بين مدينة أكادير ومراكش على مستوى منطقة أمسكرود، شهدت قبل قليل من يومه السبت، فاجعة طرقية، تشير المعطيات الأولى إلى أن هناك أنباء عن سقوط قتلى.

وأكد المصدر ذاته أن شاحنة كبيرة "رموك" محملة بكمية كبيرة من السلع، كانت تسير بسرعة جنونية، واصطدمت بشاحنة صغيرة ، قبل أن تصطدم بسيارتين خفيفتين ما تسبب في اندلاع النيران بها.

وأشار ذات المصدر إلى أن الأنباء الأولية، تشير إلى إمكانية سقوط قتلى، مبرزا بأن الحادث تسبب في قطع الطريق لأكثر من ساعتين.