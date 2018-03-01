سكوب.. سار للمغاربة الراغبين في العمل: خلق أكثر من 100 ألف منصب مباشر قبل تنظيم المونديال ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المغرب، سيخلق أكثر من 100 ألف منصب شغل مباشر في حالة حصوله على شرف تنظيم المونديال خلال سنة 2026.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المغرب، سيخلق أكثر من 100 ألف منصب شغل مباشر في حالة حصوله على شرف تنظيم المونديال خلال سنة 2026.

وأوضح المصدر ذاته أن أكثر من 100 ألف منصب شغل مباشر، سيتم خلقها خلال أربع سنوات قبل مونديال 2026، بالإضافة إلى خلق آلاف المناصب غير المباشرة، وذلك استعدادا لهذا الحدث الكروي العالمي الذي قد يحصل المغرب على شرف تنظيمه بالرغم من المنافسة القوية مع الملف الثلاثي "الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا".

وأبرز ذات المصدر أن تنظيم المغرب لمونديال كرة القدم، سيكون بمثابة فرصة مهمة للراغبين في الحصول على فرصة للعمل وخاصة فئة الشباب.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2026، ستكشف، يومه السبت، عن المعطيات الكاملة الخاصة بالملف المغربي، ومن بينها المدن التي سيكون لها شرف احتضان مباريات المونديال.