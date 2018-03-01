قال طلال آل الشيخ مستشار رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة السعودية والاتحاد العربي، اليوم السبت، إن المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية تجمعهما علاقة قوية باعتبارهما أشقاء وتجمعهما



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قال طلال آل الشيخ مستشار رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة السعودية والاتحاد العربي، اليوم السبت، إن المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية تجمعهما علاقة قوية باعتبارهما أشقاء وتجمعهما وحدة مشتركة.



وأكد آل الشيخ في اجتماع بمقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على ضرورة مساندة المملكة السعودية وتقديم الدعم للمغرب في مختلف المجالات في إشارة إلى دعم السعودية لملف المغرب في استضافة كأس العالم 2026 نافيا كل الإشاعات المتعلقة بمنح تصويتها للملف المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.



وعرف الاجتماع حضور سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم للتوقيع على مشاريع رياضية في الوقت الذي تخلف سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد عن حضور الاجتماع.







